Når der er koncert i Snurretoppen, kommer Spilledåsens lysskilt op at hænge på facaden over hoveddøren. Foto: Henrik Fisker

Artiklen: Spilledåsen blev stiftet for at undgå momsen

Spilledåsen blev stiftet for at undgå momsen

Når Kulturforeningen Spilledåsen holder koncert i Snurretoppen, sætter den ikke sit lys under en skæppe. Tværtimod har den foretagsomme bestyrelse sat sit egen lysskilt op over hoveddøren, så det sædvanlige skilt med Snurretoppen er dækket helt til. Det flugter helt med arrangørernes selvforståelse, for i Spilledåsen ynder de at kalde sig selv for »dit lokale spillested«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her