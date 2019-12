Se billedserie Forud for det forventede byggeri af en trappe, er der blandt andet ryddet en masse træer og bevoksning på og under klinten. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Spektakulært trappeprojekt ved klinten under Stevns Fyr er droppet

Stevns - 03. december 2019 kl. 09:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I januar 2018 blev der indledt nogle grundige forundersøgelser af et stort, spektakulært trappeprojekt ved klinten foran Stevns Fyr. Efter at have set resultaterne af undersøgelserne har Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune valgt at aflyse det store projekt.

Etableringen af trappen og en udsigtsplatform nede under klinten var et projekt i kampagnen Stedet tæller.

Stevns fyr er og bliver et særligt sted i Danmark med stor kulturhistorisk værdi - og det var netop også derfor klinten i sin tid udvalgt i Realdania-kampagnen Stedet tæller. Men grundige og langvarige tekniske forundersøgelser har nu vist, at det er langt vanskeligere end forventet at bygge en sikker trappe, hvor man samtidig passer godt på områdets spektakulære kystlandskab og dyreliv.

Trappen kan derfor ikke opføres inden for rammerne af projektet.

Perler på en snor Beslutningen er taget i trappeprojektets styregruppe, hvor både Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune er repræsenteret. Her har man blandt andet lagt vægt på muligheden for en æstetisk - og samtidig sikkerhedsmæssig forsvarlig - løsning.

- Projektet ved Stevns Fyrcenter var et projekt med et kæmpe potentiale, jeg glædede mig til at se realiseret. Fyrcentret er en af de vigtige perler på snoren langs Stevns Klint og tiltrækker mange besøgende hvert år. Med trappen kunne vi have givet dem noget ekstra og tiltrukket endnu flere. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan gennemføre projektet, men vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden. Dette ændrer dog ikke på, at området ved fyrcentret stadig har et kæmpe potentiale, og det ser jeg frem til, at vi skal folde ud, siger borgmester i Stevns Kommune, Annette Mortensen.

Samtidig understreger borgmesteren, at arbejdet med verdensarven og besøgscentret i Boesdal Kalkbrud skrider frem som planlagt selv om projektet ved Stevns Fyr ikke bliver til noget.

Gennemtænkt beslutning Programchef i Foreningen Realdania, Stine Lea Jacobi forklarer, at det er et stort og grundigt forarbejde, der har vist, at projektet i den form, det var tænkt, ikke kan lade sig gøre.

- Vi har gennemført et meget grundigt forarbejde, fordi det er vigtigt for os at udvikle steder i respekt for deres særlige værdier. Vi afsøgte flere forskellige løsninger, men de geotekniske undersøgelser viste desværre, at det ikke er muligt at bygge en sikker trappe, hvis vi samtidig skal passe på områdets særegne natur, siger hun.

Claus Jespersen, der er skovrider hos Naturstyrelsen supplerer i den sammenhæng med, at det godt kan være, at der i fremtiden kan laves et andet projekt i forbindelse med Stevns Fyrcenter.

- Vi havde med trappen en stor forhåbning om at kunne tilføre en ekstra oplevelse ved Stevns Fyr ved at kunne se lodret ned til stranden og se klintens lodrette profil. Vi må dog respektere, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bygge trappen og håber, at vi på et senere tidspunkt kan vende tilbage med et andet projekt - måske med en udsigtsplatform fra toppen af klinten, der rækker ud over kanten, så de besøgende kan få en wow-effekt af samme karakter, som en trappe ville have givet, siger Claus Jespersen.

I den kommende tid skal der laves en ny udviklingsplan for Stevns Klint - herunder området ved Stevns Fyr - og den plan vil sætte en ny retning for, hvordan Stevns Kommune sammen med Naturstyrelsen kommer til at udvikle området ved Stevns Fyr.

Fakta 2012: Stevns Fyr blev valgt som et af stederne i Realdanias kampagne 'Stedet tæller'.

2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

2016: Realdania præsenterede et skitseprojekt for området, der blev givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og lokalplan 177 blev godkendt for området.

2017-2019: Forundersøgelser og analyse vedr. trappeprojektet. De detaljerede geotekniske forundersøgelser har vist, at kalkstenen er porøs som isterninger og trappen derfor ikke kan bygges som planlagt på stedet.

