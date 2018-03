Soulmusikkens ukronede dronning giver audiens

I Spilledåsen er de begyndt at glæde sig til at tænde den røde lampe foran Snurretoppens indgang på Algade. For tredje gang i dette forår ser det ud til, at kulturforeningen kan erklære udsolgt til et arrangement - det femte i rækken af forårssæsonens syv koncerter. Det skete første gang, da Jesper Lohmann og et 18 mand stort orkester tolkede Elvis Presley, anden gang, da Spilledåsen havde inviteret til jazzaften på Harmonien i Rødvig.

I en pressemeddelelse nævnes, at »Hanne dette forår er nyforelsket eller måske snarere genforelsket. Genforelsket i at gøre det, hun er god til og elsker, nemlig at synge med dejlige musikere for et publikum, som hun gerne vil give en god oplevelse og en lille smule at tænke over. Publikum kan altså forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesprægede og det jazzede«.