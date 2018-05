De to sundhedskonsulenter i Stevns Kommune: Gitte Wisti-Henriksen og Ellis Heine har hjulpet mange mennesker, der bærer på en sorg - blandt dem Susanne Larsen (Søs), der ses til højre i billedet. Foto: Henrik Fisker

Sorggruppen fik Søs på ret køl igen

Stevns - 12. maj 2018 kl. 10:21 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes smerte, som gør så ondt, at man næsten ikke kan tale om det. Det rammer så hårdt, at det er svært at rumme i sit hoved, og så bliver man så anspændt i hele kroppen, at det er svært at leve normalt.

Det var der, at Søs var nået ud efter, at hun for snart et år siden mistede sin ældste datter til kræften.

- Jeg gik ned med flaget. Det er forfærdeligt at have mistet sit førstefødte barn, og alting føltes så ubærligt, siger Susanne Larsen - der kalder sig Søs - og bor ved Endeslev sammen med sin mand.

Thene fik i forsommeren 2015 konstateret livmoderhalskræft. Det var et chok for familien, men behandlingen gik i første omgang så godt, at familien i 2016 begyndte at tro på fremskridt. Sådan bølgede følelserne mellem håb og frygt, indtil hun i foråret 2017 fik et alvorligt tilbagefald. 14. juli sidste sommer døde Søs' ældste datter - hun blev knap 40 år.

- Jeg følte i første omgang en blanding af sorg over tabet og en lettelse på hendes vegne. Men jeg var slet ikke mig selv. På samme tidspunkt deltog jeg i en workshop på Jobcentret sammen med 10-12 andre mennesker, fordi jeg var arbejdsløs. Men jeg magtede det ikke. Midt i et møde rejste jeg mig og forlod lokalet, og udenfor døren brød jeg helt sammen, fortæller Søs.

Hun blev sygemeldt, men Jobcentret satte hende i kontakt med sognepræst Lone Balle Olesen fra Magleby, der havde oprettet en sorggruppe for mennesker, der har brug for nogen at tale med. Fire dage senere kom Søs til det første møde i sorggruppen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge lørdag 12. maj

