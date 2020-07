Se billedserie To legesyge skuespillere før premieren.

Sommerteater kun for forældre

Stevns - 08. juli 2020 kl. 05:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Amatør Scene gennemførte i sidste uge for 18. år i træk sine Fire Raske Dage, hvor skolebørn tilbragte deres første sommerferieuge med at spille teater. I år deltog 21 børn fra seks til tolv år, og som tidligere år har Amatørscenen måttet melde udsolgt længe før, at løjerne gik i gang.

I år var dog anderledes end tidligere. Dels fordi coronasmitten satte en række restriktive rammer om teaterskolen, som indebar krav om at holde afstand og at holde hænderne rene med vand, sæbe og håndsprit, dels fordi det var sidste gang, at Grethe Fischer stod i spidsen for teaterskolen. Den mangeårige ildsjæl og formand for Amatørscenen er ved at trappe ned, og noget af det sidste, som hun har valgt at give slip på, er hendes hjertebørn - dem, der udtrykker deres livsglæde ved at spille teater.

- Alle børnene var fra først til sidst supersøde at være sammen med og ivrige efter at gøre deres allerbedste, så det var en ren fornøjelse at være på lederholdet, siger Grethe Fischer efter fire dage sammen med børnene.

Lederholdet bestod i år af tre voksne og fire af Amatørscenens unge medlemmer som hjælpere.

- To af de sidstnævnte havde allerede, da vi spillede julestykke sidste år, fortalt, at de gerne ville lave næste års sommerteaterstykke, og det gjorde de så. Det er sket flere gange før med succes, at unge medlemmer har haft lyst til at fortælle en historie, som vi så har brugt til sommerteater, så vi er ikke bange for at sige ja til initiativer af den art, siger hun.

Årets forestilling hed Julies mod og det magiske sværd, som handler at have mod til at sige fra, når kammerater driller, altså et nutidigt stykke, som ikke kræver kostumer til særlige væsener, bortset fra en enkelt meget venlig løve, en farlig kat og en ond ismand. Sminke og særlige kulisser var også droppet i år, og det betød, at der var bedre tid til at øve tekster og sange og til at tale om, hvordan man bevæger sig på en scene og fanger publikums interesse.

Forestillingen blev opført torsdag eftermiddag for børnenes forældre. Normalt sker det ved en åben forestilling i Snurretoppen, men den er som bekendt lukket frem til efter sommerferien som følge af coronakrisen.

- Det virkede, som om det var en god oplevelse for børnene, og det var det sandelig også for os andre. Det var vi enige om, da vi havde sagt farvel til alle skuespillerne, siger Grethe Fischer.