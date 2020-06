Sommerteater bliver ikke aflyst

Disse raske gutter var med på Amatørscenes sommerteater for to år siden og blev castet til juleforestillingen som røverne fra Kardemomme by. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 26. juni 2020 kl. 06:00 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Amatør Scene fastholder traditionen og gennemfører i næste uge sit årlige sommerteater for børn, der holder sommerferie. De fire raske dage, som arrangementet kaldes, samler i år 21 tilmeldte børn i alderen: 6-12 år.

Først for få dage siden har Amatørscenen fået besked om, at sommerteatret kan gennemføres på Store Heddinge Skole i hallen og på scenen. Det var ellers på at blive aflyst under coronakrisen, og da Snurretoppen i maj meldte ud, at kulturhuset vil være lukket helt frem til efter sommerferien, hang sommerteatret for alvor i en tynd tråd.

Men nu kan det altså gennemføres med visse restriktioner og ændringer i programmet. Der vil være behørig afstand mellem alle medvirkende, og der er skruet op for både rengøring og afspritning af hænder. Og så bliver den afsluttende forestilling torsdag eftermiddag ikke offentlig, men spilles alene for børnenes familier.

Instruktør Grethe Fischer står igen i år i spidsen for sommerteateret, og hun begrunder her, hvorfor det har været vigtigt for Amatørscenen at holde fast i begivenheden.

- For det første har adskillige forældre til de børn, som var tilmeldt allerede før, alt blev lukket ned, udtrykt, at deres børn meget gerne vil deltage og glæder sig. For det andet havde to af de store piger: Victoria og Camilla allerede i december fortalt mig, at de gerne ville forsøge sig som forfattere, dvs. digte dette års lille sommerteaterstykke. Dem kunne man da ikke svigte - især da jeg allerede i starten af marts havde set et fornuftigt udkast til deres historie. Endelig er der den helt egoistiske grund, at det bliver mit sidste sommerteater, som Mona (Gregers Nielsen, red.) og jeg har stået for hvert år siden 2003, siger hun.

Årets forestilling hedder: Julies mod og det magiske sværd, der trods sin eventyrlige titel foregår i nutiden. Julie er meget ulykkelig, fordi hun bliver drillet i skolen. Men det hele ender godt, fordi Julie får mod til at sige fra over for de drilagtige kammerater på en meget aktuel måde.

Sommerteateret ledes foruden Grethe Fischer af Mona Gregers Nielsen, Brita »Lunde« Lindstedt og Christian From Sørensen.