To mursejlerunger kigger ud af redekassen, som de snart forlader for at flyve den lange vej til det sydlige Afrika. Inden da står den på et par flyveøvelser. Foto: Elmer Madsen

Sommerpostkort: Mursejlerens unger gør klar til den lange rejse sydpå

Nogle forveksler mursejleren - på latin: Apus apus - med svaler, men vingerne er længere, og til gengæld er benene kortere. Faktisk er mursejlerens ben så små, at den ikke kan sidde på en gren eller en telefontråd, som svaler har for vane. I stedet tilbringer mursejleren næsten hele sit liv i luften - lige bortset fra yngletiden, hvor den ligger på rede under taget på høje etageejendomme, hvorfra den frygtløst kaster sig ud på sine vinger.

Foreningen har ofte observeret mursejlerne om natten i stor højde - mellem 1000 og 2000 meter - hvor den kan være i fred for glubske rovfugle. Her flyver den gerne 40 kilometer i timen, men kan på korte stræk nå op over 100 kilometer i timen. Faktisk hedder det sig, at mursejleren kan sove i luften - i praksis foregår det ved, at den lader sig drive med vinden. Her kan den flyve af sted i dagevis uden at tage føde til sig - en praktisk evne at have, hvis vejret skulle være dårligt og insekterne få.