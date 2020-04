Vejret og stemningen var i top under Store Heddinge by Night 28. juni sidste år. Men afstanden er for tæt og antallet af deltagere alt for højt til, at festen kan gentages i den kommende sommer. Foto: Erik Nielsen

Sommerens anden by night også aflyst

Stevns - 17. april 2020

Stevnsboerne kommer ikke til aftenfest i den stevnske købstad denne sommer.

I sidste uge meldte Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening ud, at alle aktiviteter frem til udgangen af august er aflyst som følge af coronakrisen. Det gik bl.a. ud over den første Store Heddinge by Night, der var planlagt til fredag 26. juni, mens der stadig var mulighed for at gennemføre den anden, som netop i år var udsat til fredag 4. september - omkring en måned senere end normalt.

Men nu har bestyrelsen for borger- og handelsstandsforeningen besluttet også at aflyse denne begivenhed.

- Teoretisk set kunne by night nummer to godt gennemføres, da den var planlagt til at finde sted efter 31. august, hvor myndighedernes forbud mod større forsamlinger ophæves. Men vi ved ikke, om fristen forlænges, og om der stadig til den tid vil være et afstandskrav at forholde sig til. Vi vil derfor ikke risikere at sætte os i større udgifter ved at stable en masse på benene, som måske ikke kan gennemføres, og derfor vælger vi allerede nu at aflyse festen, siger Tim Warner, der er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

Også den varslede jazzfestival, der var programsat til dagen efter - lørdag 5. september - er aflyst med samme begrundelse.

I marts blev foreningens generalforsamling aflyst som følge af coronakrisen. Her havde Tim Warner på forhånd varslet sin afgang som formand, men som følge af aflysningen fungerer han fortsat som formand.

- Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til en ny generalforsamling efter sommerferien, og her skal der vælges en ny bestyrelse, som kan tage over. Det bliver op til den, om vi eventuelt kan nå lave et andet arrangement i løbet af efteråret til erstatning for de aflyste fester hen over sommeren - naturligvis afhængigt af, hvordan coronasituationen ser ud til den tid, siger Tim Warner.