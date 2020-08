Sommeren går på hæld og mosekonen bryggede

Således bryggede mosekonen lystigt denne morgenstund, hvor solen stod højt på himlen, men jorden endnu var fugtig og kold efter den gårsdagens regnskyl. Det er et smukt syn, som solens stråler gør alt for at viske ud med sin insisterende varme på den råkolde jord.