Sådan så det ud sidste år, da der var Kunst - Mad og Musik på havnen i Rødvig. Rødvig Borgerforening aflyser nu arrangementet for lørdag 4. juli i år og ser i stedet frem til at få det op at stå i 2021. Foto Thomas Olsen

Sommer-arrangement på havnen i Rødvig er aflyst

»Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen på grund den uvisse situation har valgt at aflyse Kunst - Mad og Musik i år.«

»Grunden til at vi gør det nu er, at vi nu skal til at indgå bindende aftaler med musikere. Det betyder også, at Rødvig Borgerforening vil få ekstra omkostninger, hvis vi er nødsaget til at aflyse på et senere tidspunkt. Stor tak til alle der har meldt sig som frivillige, vi håber I vil stille op igen i 2021., når vi vender tilbage med Kuns - Mad og Musik den første lørdag i juli 2021, skriver borgerforeningen.