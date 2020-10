Fødselaren Carl Olli Pedersen er blandt det eksklusive selskab, der som nulevende, har fået en vej opkaldt efter sig. I 2008 var det sangeren Johnny Madsen, så fulgte Olli i 2012, og i 2017 fik Bertel Harder en vej på Bornholm. Foto: Klaus Slavensky

Solgårdsparkens protektor fylder rundt i fuldt vigør

Stevns - 16. oktober 2020 kl. 17:31 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Carl Pedersen i Strøby Egede fylder 70 år på søndag 18. oktober, Carl hvem, vil nogen måske spørge. Men måske hjælper det fulde navn: Carl 'Olli' Pedersen. Nå, Olli, ham fra Solgårdsparken.

Ja, ham fra Solgårdsparken, formand gennem mange år og én af de få i Danmark, som i levende live har fået opkaldt en vej efter sig: Carl Olli's Allé - som en folkelig tilkendegivelse af hans kolossale indsats for at gøre de 23 tønder land i Strøby Egede til et eftertragtet rekreationsområde for alle på Stevns og omegn.

Olli er vaskeægte stevnsbo, født på Store Heddinge Sygehus på Bjælkerupvej 32, også kendt som Birkehøj.

Han startede i den gamle folkeskole i Stevns' købstad, som dengang var Teknisk Skole og ligger ved stationen. Jo, 70 år er længe siden, og meget er blevet Stevns-historie, men den høje, atletiske mand er på ingen måde tynget af de syv årtier.

En realeksamen på Køge Gymnasium førte ham videre til en uddannelse som radarflyleder, som må have været en barndomsdrøm, da hans morbror var pilot.

Fødselaren startede i Kastrup Lufthavn i 1971 - samme år, som et fly fra det ungarske luftfartsselskab Malév styrtede ned i havet ved lufthavnen. Olli gennemførte dog uddannelsen uden dramatik i 1974, som også var året, hvor han blev gift med Edith, som han havde mødt på kollegiet i Tårnby. Sammen har de nu to voksne børn: Rasmus og Kristina samt syv børnebørn.

Foreningsmenneske

Carl 'Olli' Pedersen nåede at arbejde på bl.a. kontroltårnet i Billund, og et år i Søndre Strømfjord i Grønland, som han kalder "det mest afstressede år i mit liv", før han i 2005 gik på pension som 55-årig. Han takkede nej til et underviserjob i Sturup Lufthavn i Skåne, fordi »jeg har siddet nok i kø på Køge Bugt Motorvejen«.

Haven i Strøby Egede må have været for lille, for i 1992 kastede han sig ud i at oprette Solgårdsparkens Støtteforening, som har sommerglædet mange med musikaftener, årlige loppemarkeder og ikke mindst Ollis job som koordinator for det 25-30 personers store hold af frivillige, som passer den store smukke park.

- Jeg kan ikke undvære at være sammen med de mennesker. Der er alle slags folk med mange forskellige baggrunde, lyder hans tak til fællesskabet.

Olli Pedersen er foreningsmenneske, har siddet i grundejerforeningens bestyrelse, er instruktør på et motionshold, som bygger på en aktiv fortid som både håndboldspiller fra Sierslev HK og atletikudøver med dommerkort.

Og da Olli ikke kender grænser for et dybfølt engagement, så spiller kommunegrænser heller ingen rolle, og derfor er han - som vidende filatelist - selvfølgelig også formand for en Køge Frimærkeklub.

Dygtig historiefortæller

Det med at være frivillig er blevet en del af hans dna og går tilbage til dengang, da han var med til at bære sten til Stevnshallen, for »det gør man jo bare«, når der er brug for en frivillig indsats.

I 2015 sprang han ud som forfatter med den velskrevne og smukke bog: »Fra sommerhus til folkepark« med fortællinger om Solgården og Solgårdsparkens historie.

- Da vi begyndte med parken, skulle jeg samle Solgårdens historie op, og så begyndte jeg at skrive, lyder hans enkle forklaring »for det gør man jo bare«.

Og er der mere på vej?

- Jeg har lidt på computeren, men om det bliver til noget..., begynder han, og så fyger det med anekdoter, fra da skibsrederen indrettede Solgårdsparken, og det afsløres desuden, at Olli også har kigget på slægtsforskning, som foruden hans finske mor også indeholder en tipoldefar som var russer.

Mon ikke Ollis talent for at fortælle kaster mere af sig? Men et oplagt engagement i f.eks. arkivhistorisk arbejde er der i øjeblikket ikke tid til.

Reception i parken

Han holder reception på dagen: søndag 18. oktober kl. 11-16 i Solgårdsparken, hvor Solgårdsparkens venner hjælper ham. For »det gør man jo bare«.