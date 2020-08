Solgårdsparken runder 400 støttemedlemmer

- På trods af at musik-arrangementerne i år er blevet aflyst, har han netop modtaget kontingentindbetaling fra Solgårdsven nummer 400. Det er fantastisk flot og vi takker alle mange gange for den store støtte og for bidragene, der bruges til vedligeholdelsen af parken, lyder det fra Eddie Fornø på bestyrelsens vegne.

Det fortæller han på Facebook, hvor han også glæder sig over, at parken bliver særdeles flittigt brugt. Mange små og store selskaber lejer faciliteterne for at sikre sig plads til festen, endnu flere dukker bare op spontant, og nyder de smukke omgivelser.