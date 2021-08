Se billedserie Lokalerne til showroom og salgsafdeling på Østergade 4 i Store Heddinge var perfekte til en start, men har hurtigt vist sig for små til den hastigt voksende virksomhed: Solartag. Virksomhedsejer Thomas Pedersen pointerer dog, at Solartag fortsat vil have udgangspunkt for forretningen og sit lager på Stevns. Foto: Klaus Slavensky

Solartag flytter salgsafdeling fra Store Heddinge til Ishøj

Stevns - 06. august 2021

Med flere og flere salgsmedarbejdere på kontoret blev lokalerne i Østergade for små i Store Heddinge. Derfor har Solartag flyttet afdelingen til Ishøj, hvor man har fundet passende lokaler i industri-kvarteret.

Solartag slog officielt dørene op til sit salgskontor og showroom i Store Heddinges Østergade præcis for et år siden - i august 2020, hvor Stevns-borgmester Anette Mortensen klippede snoren ind til de nye lokaler. Men allerede nu er de blevet for små til virksomhedens hastigt voksende salgsafdeling, og derfor har Solartags ejer nu flyttet afdelingen fra Stevns til en adresse på Industrikrogen i Ishøj.

For småt i Østergade

- Ja, vi har set os nødsaget til at flytte, da vores sælgere var begyndt at sidde på nakken af hinanden. Derfor kiggede vi os om efter noget større, hvor vi kan vokse. Og det fandt vi i Ishøj, siger virksomhedsejer Thomas Pedersen på en mobilforbindelse fra en autocamper på vej til den Blåvand ved den jyske vestkyst.

Han pointerer, at selvom adressen på salgsafdelingen nu ligger i Ishøj, så er Solartag stadig en Stevnsbaseret virksomhed.

- Vi har fået nyt større salgskontor i Ishøj, hvor salgsafdelingen sælger Solartag til ind- og udland. Det er dog uden de store armbevægelser og en ekstremt fokuseret manøvre for at udnytte potentialet i det fine tag. Vores lager og udgangspunkt for forretningen holder vi dog stadig på Stevns, forklarer Thomas Pedersen, der også henviser til, at Solartag stadig har mange lokale samarbejder på Stevns:

- Ikke mindst et meget velfungerende samarbejde med Horisonten.

Han har nu otte sælgere og en salgschef, og dem var der ikke plads til i lokalerne i Store Heddinge.

Med opsigelsen af lejemålet står Nygaard Ejendomme, der har været Solartags vært i Østergade 4a endnu engang med et tomt lokale i centrum af købstaden.

Tagplader med solceller

Solartag sælger tagplader med indbyggede solceller, og det er blevet et kæmpehit - ikke kun i Danmark, men også i udlandet.

- Der er stadig en kæmpe efterspørgsel på vores unikke tag, fortæller Thomas Pedersen, hvis firma til stadighed vokser i størrelse.

Thomas Pedersen er uddannet tømrer, og drømmen om at sælge tagplader med indbyggede solceller har været under udvikling de seneste fire år. Kongstanken er, at i stedet for at montere solceller på det tag, man i forvejen har liggende, så fungerer Solartags tagplader både som tag og som energikilde.

Man skal egentlig se det som en standard skifferplade, men i det her tilfælde er den bare lavet af hærdet glas.

På bagsiden af tagpladerne sidder der ledninger, som kan klikkes sammen og sættes i kæder, som med traditionelle solceller, og selvom taget er lavet af glas, så er det lavet med en mat overflade, så det ikke giver genskin.