Solartag får landskendt ansigt i direktørstolen

Stevns - 22. januar 2021

Jens Romundstad blev kendt som Biker-Jens i 1998. Dengang var der nok ikke mange, som havde troet, at han en dag ville blive en attraktiv profil i dansk erhvervsliv.

Men det er lige nøjagtigt, hvad Jens Romundstad tilsyneladende er blevet, skriver JP/Politiken Hus' erhvervsmedie Finans, hvorefter de konstaterer, at den 49-årige erhvervsmand nu har fået job på Stevns, hvor han skal være administrerende direktør hos den stærkt ekspanderende virksomhed: Solartag.

Det sker blot halvanden måned efter, at det kom frem, at han fratrådte som HR-direktør i dagligvarekæmpen Coop. Det er nu i stedet første gang i karrieren, at han skal bestride et job som administrerende direktør. Og det skal altså ske i den stevnske vækstvirksomhed Solartag, der laver tagløsninger med integrerede usynlige solceller i tagpladerne. En løsning, som Solartag har patent på.

Virksomheden, der har sit hovedsæde i Store Heddinge, har kun et par år på bagen, men tæller ifølge Finans allerede nu 25 ansatte og forventer at omsætte for 60 millioner kroner i 2021 med både private og offentlige kunder i kartoteket.

- Alle, der kender mig, ved at jeg godt kan lide at fortælle en god historie. Den her virksomhed (Solartag, red.) er virkelig en god historie. Det er bæredygtighed, æstestik, ydelse og teknologi, som er ramt helt perfekt. Det vil jeg gerne stå i spidsen for, siger Jens Romundstad til Finans, der også fortæller, at Solartag nu vil ekspandere til udlandet.

Han blev allerede en del af Solartags bestyrelse i begyndelsen af december, få dage efter at det blev meldt ud, at han stoppede i Coop som følge af en stor ledelsesrokade i dagligvarekoncernen. Og fra og med 1. februar overtager Jens Romundstad direktørposten fra Solartags stifter og hovedaktionær, Thomas Pedersen.