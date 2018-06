Se billedserie Børnene var helt med på græsset foran scenen, da Chapper gav sit show. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Sol over Stevns - også næste år

Stevns - 04. juni 2018 kl. 13:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangøren af Sol over Stevns ramte helt rigtigt med navnet - og konceptet med at samle stevnsboerne til 12 timer med markeds- og musikdag blev taget godt imod. Men Sol over Stevns ved Strøby Idrætscenter var konkurrence fra både stranden, Tøserunden og DM i holdcykling.

- Det er svært at sige, hvor mange der har været i lørdags. Det har vi ikke noget tal på. Men de erfarne beredskabsfolk, som var der hele dagen, sagde på et tidspunkt til, at de skønnede det til cirka 2500 på baggrund af antallet af biler, der havde parkeret på den separate parkeringsplads, siger Pernille Worm fra Sol over Stevns til DAGBLADET.

Den økonomiske del af arrangementet er endnu ikke gjort op, men Pernille Worm har en god fornemmelse.

- Der var rigtigt godt øl- og vandsalg, og jeg har også hørt, at boderne har haft et godt salg. Derudover fik vi solgt alle vores 200 folkeaktier op til arrangementet, så alene det gav os 20.000 kroner i kassen. Men vi har altså ikke det fulde overblik endnu. Men jeg skønner, at vi får et lille overskud, så vi ikke får brug for den underskuds-garanti, som Stevns Kommune stillede på 25.000 kroner, siger hun.

Ved den første evaluering af dagen søndag morgen var der bred enighed om, at der også skal være Sol Over Stevns næste år med nogle små justeringer af afviklingen.

- Boderne med idrætsforeninger kom til at ligge for langt fra hinanden, og det hele blev nok lidt for meget spredt ud. Det burde have været mere samlet. Det er en lære, som vi tager med os til næste år. Og så skal vi også vurdere, hvordan vi sammensætter musikprogrammet. Der var desværre ikke så mange foran scenen. Specielt til de lidt mere ungdommelige bands om aftenen, lyder det fra Pernille Worm, der også afslører, at man arbejder på at få Sol over Stevns til at ligge et hele andet sted i kommunen næste år:

- Jeg kan ikke afvise, at det bliver i Strøby igen. Vi har ikke lagt os fast endnu. Men vi vil meget gerne have arrangementet til at samle hele Stevns, så vi i de kommende år lægger vi Sol over Stevns fire forskellige steder i kommunen, og dermed er vi med til at gøre det til et fælles projekt for hele Stevns, siger hun.

