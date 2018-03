Sognepræst er stadig formand

Her blev der enighed om, at sognepræst Ingrid Nagakawa Salinas fortsætter som formand for menighedsrådet i resten af indeværende kirkeår. Det sker for at give de nye medlemmer mulighed for at komme ind i arbejdet via rådets udvalg. Første søndag i advent indledes næste kirkeår, og her agter sognepræsten at forlade formandsposten for at give plads til én af de folkevalgte, siger hun til DAGBLADET.