Tre unge på udveksling: fra venstre Taylor Calianese fra USA, der er tidligere årsgæst hos Hårlev-Karise Rotary Klub, Sofia Carrasco, der lige er ankommet fra Chile, og Gustav Kofoed Rasmussen, der er vendt tilbage efter et år i Brasilien.

Sofia: Los Angeles ligger da i Chile

Stevns - 20. august 2019 kl. 14:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sofia Carrasco er lige er fyldt 17 år og kommer fra den centrale del af det sydlige Chile i byen: Los Angeles, hvor hun bor med sin bror på 13 år, sin mor og stedfar samt deres tre små hunde. Hendes mor er psykopædagog, og hendes stedfar har en ledende stilling i byens shoppingcenter.

Nu har hun byttet den chilenske vinter ud med den danske sommer og er rejst til den modsatte ende af kloden. Sofia kom til Danmark lørdag 3. august, og endnu taler hun kun spansk og engelsk. Målet er, at hun i løbet af året lærer dansk samtidig med, at hun lærer danskerne og den danske kultur at kende.

I det kommende år er hun gæst hos Hårlev-Karise Rotary Klub som udvekslingsstudent. Blot to dage efter sin ankomst til landet stod hun foran klubmedlemmerne for første gang.

En stor modningsproces

- Hej, sagde Sofia indledningsvis, da hun - en smule genert - skulle præsentere sig for klubbens medlemmer.

Mere dansk blev det dog ikke til, før hun slog over i engelsk for at fortælle lidt om sig selv og sine forventninger til det kommende år. Selv om Sofia allerede i sit første brev til klubben havde gjort opmærksom på, at det med at holde oplæg ikke ligefrem er hendes stærke side, havde hun dog overskud til at slutte med et dansk: tak.

- Det er en meget stor modningsproces, at de unge mennesker går igennem, når de forlader deres familier og rejser ud i verden for at lære en fremmed kultur at kende. Vi oplever gang på gang, at vi modtager et skolebarn, men sender en verdensborger retur, som vi plejer at sige det i klubben. Det er en gave, at kunne bidrage til - og det er noget, som vi i klubben sætter stor pris på, fortæller Hans Jørgen Rasmussen, der er præsident for Hårlev-Karise Rotary Klub.

Også klubbens tidligere udvekslingsstuderende fra USA: Taylor Calianese, der var i Danmark på sommerferie, og Gustav Kofoed Rasmussen - som var udsendt af Hårlev-Karise Rotary Klub til Brasilien i samme periode, hvor Taylor var i Danmark - aflagde klubben besøg samme aften. Sammen med Sofia og Gertrud Kofoed Rasmussen, som er klubbens counsellor, havde de inden mødet været en tur rundt i lokalområdet, så Sofia kunne få en idé om, hvor hun skal bo det næste års tid.

Taler stadig sproget

Taylor forstår stadig dansk, selv om der er gået godt et år, siden hun forlod Danmark, omend hun skal lede efter ordene, når hun skal tale. Gustav er fortsat flydende i portugisisk. Han læser desuden spansk på Køge Handelsskole, og fordi de to sprog ligger tæt op ad hinanden, kan han hjælpe Sofia, hvis hendes engelske ikke rækker.

- Vi har rigtigt gode erfaringer med, at de unge når at lære sproget i det land, som de rejser til. Det er vigtigt, for det giver dem en bedre indsigt i - og dermed også en større forståelse for - den kultur, som de er en del af i løbet af opholdet. De fleste af de unge kan tale det nye sprog, inden de flyver tilbage til familien. Det oplevede vi med Taylor, som holdt en fin præsentation på dansk. Og det samme gjaldt Gustav, da han kom retur fra Brasilien. Heldigvis for os valgte han dog at holde sin præsentation om opholdet i Brasilien på dansk, griner Hans Jørgen Rasmussen.

Færre søger udveksling

Hårlev-Karise Rotary Klub udsender og modtager en udvekslingsstuderende hvert andet år. Den unge behøver ikke at være i familie med et medlem af Rotary for at komme i betragtning, men skal blot sende en ansøgning til klubbens counsellor.

- Desværre er der ikke så stor søgning efter at komme på udveksling, som der tidligere har været. Det gælder ikke bare hos os, men i hele Danmark. Jeg vil gerne opfordre unge til at sende os en ansøgning om udveksling. I får ikke bare nye venner og en oplevelse for livet - I får en ballast, der vil gavne jer fremover, uanset, hvilken vej I vælger at gå, slutter Hans Jørgen Rasmussen.

Interesserede kan læse mere om Rotarys udvekslingsprogram på rotary.dk/sections/yep.