Søskende-par misser OL i Japan på falderebet

Stevns - 23. juni 2021 kl. 14:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det lykkedes ikke for det danske triatlon-landshold at kvalificere sig til OL i den såkaldte mixed relay-holddisciplin, og Emil Holms drøm om en individuel kvalifikation er nu også endegyldigt bristet. Efter et maveonde i Mexico endte han sidst i den afgørende kvalifikation.

De var så tæt på, og nu er de så uendeligt langt fra. Søskendeparret fra Stevns, Anne og Emil Holm, kvalificerede sig ikke til OL i holddisciplinen inden for triatlon-sporten. Anne Holm blev af landstræner Rasmus Stubager siet fra til det endegyldige kvalifikations-stævne, hvor landsholdet med Emil Holm i truppen lige nøjagtigt missede kvalifikationen med en femteplads.

- De boede totalt isoleret på et hotel i Japan. De var ikke syge, men fik mad de ikke kunne lide, og dermed indtog de ikke den rigtige føde. Det burde, der være tænkt på, lyder det fra Lars Ole Holm fra SRS-Stevns, der normalt er søskendeparrets personlige træner - ud over, at han er deres far.

Han var dog ikke med i Japan, og det mener han selv, var en fejl, at forbundet ikke havde vurderet var nødvendigt.

- Da landsholdstruppen var på træningslejr her på Stevns op for kort tid siden, var der ingen tvivl om, at både Anne og Emil beviste, at de begge var værdige til at komme med i truppen. Da jeg dermed i det daglige er træner for 50 procent af holdet, så ville det i min optik have været en fordel for alle, at jeg havde været med på turen til Japan. Men sådan skulle det ikke være, siger det fra Lars Ole Holm, da DAGBLADET taler med ham.

Stressende i Japan Anne og Emil Holm samt resten af udøverne fra Danmark fandt det personligt meget stressende, at de skulle opholde sig i den japanske boble op til konkurrencen uden at kunne være andre steder end på deres hotelværelse.

Ugen efter Japan var der dog endnu en chance i Portugal.

- De fleste ved hvor hårdt det er at rejse i 30 timer. Og når man så umiddelbart efter skal præstere fysisk, så kan de fleste nok forstå, at det ikke lader sig gøre på 100 procents topniveau.

Og i Portugal blev det altså afgjort, at Danmark ikke bliver repræsenteret ved OL i mixed relay. Det var også her, at Anne Holm blev siet fra umiddelbart op til konkurrencen.

- Hun fik ikke en forklaring af landstræneren, og det blev gjort så kvajet, at det skabte en dårlig stemning i hele truppen.

Emils kamp Indtil for få dage siden havde Emil dog også chancen for at kvalificere sig individuelt.

Umiddelbart efter Japan rejste holdet som sagt til Portugal og derefter havde Emil Holm også en sidste chance i Mexico ved et World Cup-stævne.

- Emil bliver hundesyg om lørdagen, hvor han skal konkurrere om søndagen. Det var et maveonde. Han kæmper sig igennem både svømning og cykling, men han går så helt død på det afsluttende løb. Han havde ikke energi til at gøre det færdigt, så han ender sidst i feltet, siger Lars Ole Holm, der modtog en skuffet Emil forrige mandag efter turen til Mexico.

Emil Holm lider endnu af maveondet, men han holder sig stadig i gang med træning - ligesom hans søster også gør det.

- Det blev ikke til OL, og nu er det har de indstillet deres fokus på de andre konkurrencer, som de elsker at deltage i. OL om tre år tænker vi ikke på. Det bliver et biprodukt, hvis det går godt i de andre konkurrencer, siger en tydeligt skuffet Lars Ole Holm, der også lader sin skuffelse gå ud over forbundet og landstræneren.

Til gengæld har han kun ros til overs for Stevns Kommune og SRS-Stevns.

- Vi og jeg kunne ikke have gjort det her alene, og vi har fået en enorm opbakning af kommunen og klubben, siger Anne og Emil Holms personlige træner.