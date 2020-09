Søren Svensson morede sig over dette skilt i Valløby. Privatfoto

Artiklen: Søren morede sig over mærkelig skiltning

Søren morede sig over mærkelig skiltning

Det er godt cyklister er klar over, hvor de er på vej hen. Det klarer skiltning langt hen ad vejen. Men da Søren Svensson kom forbi et midlertidigt skilt i Valløby med afvisning mod Rødvig, kunne han ikke lade være med at trække på smilebåndet.