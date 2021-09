Carsten Hørling Nielsen genåbner Stevns Boghandel. Foto: Erik Nielsen

Søn af afdød boghandler genåbner butik

Stevns - 05. september 2021 kl. 06:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Carsten Hørling Nielsen genåbner på tirsdag 7. september Stevns Boghandel, som hans far: Helmer Nielsen drev helt frem til sin død i maj. Frem til 24. juli holdt sønnen ophørsudsalg i boghandlen, men nu har han besluttet sig for at genåbne butikken på Rødvig Strandvej.

- Jeg kan ikke prale af, at jeg hele mit liv har gået op i bøger. Men jeg har da læst en hel del bøger i mit liv, og så har jeg boet her på adressen de senere år. Så jeg ved jo, hvad det var, at min far arbejdede med, og jeg synes faktisk, at Rødvig fortjener en boghandel, siger Carsten Hørling Nielsen til DAGBLADET.

Han driver også en tegnestue. Det vil den nyslåede boghandler blive ved med.

- Jeg synes, at det er en rigtig god kombination, da der givet vil være flere pauser, som skal fyldes ud i løbet af dagen, da boghandlen næppe kommer til at fungere, som fuldtids-beskræftigelse for mig, men mere som en hobby, forklarer den nye boghandler i Rødvig, der tager handsken op efter sin far, der nåede at være aktiv boghandler i over 60 år, inden han døde som 91-årig.

Sønnen vil også levere bøger hjem til kunderne, hvilket hans far aldrig gjorde.

- Den service vil jeg gerne give de mange kunder, som er kommet op i alderen og har problemer med at komme rundt, men som stadig køber og læser bøger, siger Carsten Hørling Nielsen.

Stevns Boghandel åbner på tirsdag klokken 10 og har åbent til klokken 16.30, hvilket også vil være åbningstiderne fremover ugens fem hverdage.

- Jeg skal derfor også have ændret på skiltet ude foran, da det stadig viser min fars åbningstider fra klokken 9.30-17, lyder det fra den nye boghandler i Rødvig.