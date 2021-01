Udvalgsformand Henning Urban Dam (S) - er fast besluttet på at søge en tillægsbevilling for at undgå serviceforringelser på det sociale område. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Søger tillægsbevilling til nye udgifter på socialområdet

Det er kun tre måneder siden, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2021, som bl.a. indebar en mærkbar stigning i Social og Sundhedsudvalgets budget med henblik på at tilpasse de forventede udgifter til virkeligheden.

Men allerede på udvalgets første møde i 2021 holdt onsdag 6. januar blev medlemmerne præsenteret for en budgetprognose, der forudser et forventet merforbrug på 4,7 millioner kroner, når året er omme. Beløbet svarer nogenlunde til et underskud, som udvalget på sit møde i november godkendte at videreføre til dette års budget.