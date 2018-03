Send til din ven. X Artiklen: Søg om tilskud til liv i landsbyerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søg om tilskud til liv i landsbyerne

Stevns - 24. marts 2018 kl. 12:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Partierne bag Stevns Kommunes budget 2018 afsatte i efteråret penge til at skabe nyt liv i de stevnske landsbyer, og i denne uge åbnede Kommunalbestyrelsen for ansøgninger om konkrete projekter under den såkaldte landsby- og udviklingspulje.

I alt er der afsat 500.000 kroner til udviklingsformål i de stevnske landsbyer, og onsdag 4. april åbner kommunens hjemmeside op for ansøgninger. Fristen for søge tilskud udløber 1. juni.

- Vi skal passe på vores lokalsamfund og vores lokale ildsjæle og engagerede, der med deres initiativer og projekter får ting til at ske ude i lokalsamfundene. Målet med at have en landsby- og udviklingspulje er netop at støtte forskellige lokalt forankrede tiltag, der kan medvirke til at styrke livet i vores landsbyer, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget (PMF) har besluttet, at der kan gives støtte til projekter, der søger om minimum 25.000 kroner og maksimum 100.000 kroner pr. projekt.

Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper med et interessant projekt kan søge om støtte til deres tiltag, hvis blot det tager udgangspunkt i kommuneplanens udpegede landsbyer i Stevns Kommune.

PMF har besluttet, at forsamlingshusene er velkomne til at søge midler til forbedringer, samt at kan gives op til fem portioner á max. 50.000 kroner til såkaldt åbne projekter, der går ud på at styrke fællesskabet i landsbyen.

Det var ikke mindst en radikal mærkesag at sætte landsbypuljen på budgettet, og Line Krogh Lay (R) glædede sig derfor over, at pengene nu bliver frigivet. Hun udtrykte samtidig tilfredshed med, at en anden pulje: Grøn pulje til stier og udvikling af natur - ligeledes med 500.000 kroner på budgettet - nu er skilt ud og kan søges særskilt på et senere tidspunkt.

Hun fik støtte af Jørgen Larsen (Nyt Stevns), der især glædede sig over, at forsamlingshusene nu får mulighed for at søge tilskud til nødvendige forbedringer.

Det er aftalt, at forvaltningen kan fordele tilskud til ansøgerne, og at udvalget løbende skal orienteres om bevillingerne. Men Varly Jensen (DF) fik ført til protokollen, at det bør være udvalget selv, der godkender bevillingen i stedet for administrationen.