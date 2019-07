Så er der atter mulighed for at søge om tilskud til bredbåndsprojekter med dårlig netdækning. Foto: Jens Wollesen

Søg om tilskud fra bredbåndspuljen

Stevns - 29. juli 2019

Hvis man bor i et område med dårlig netdækning, har man nu mulighed for at søge tilskud fra den statslige bredbåndspulje.

Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår.

- Bredbåndspuljen giver muligheder for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning, siger Jakob Splidsboel, erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune.

Han tilføjer:

- Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson. Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier. Stevns Kommune ønsker, at ansøgningerne står så stærkt som muligt i forhold til de stramme kriterier, der er for at få del i puljen, og vi tilbyder derfor igen i år at hjælpe jer i gang med processen. Måske kan vi forbedre ansøgningen sammen og dermed øge muligheden for at få så meget bredbånd til Stevns Kommune som muligt, siger han.

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kroner pr. adresse. For at øge sandsynligheden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje på 100.000 kroner, som fordeles blandt kommende ansøgere fra kommunen.

Der er frist for at søge tilskud onsdag 18. september, og arbejdet med at indsamle fuldmagter i området skal være på plads forinden. Alle er velkomne til at skrive til udvikling@stevns.dk, hvis man har et forslag til et bredbåndsprojekt, som man gerne vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.

I 2018 var der fire projekter i Stevns Kommune, som søgte bredbåndspuljen. Heraf var der to projekter, som opnåede at blive støtteberettigede.