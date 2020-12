Se billedserie Mads Haulrig Jacobsen (th.) er beskyttet medarbejder på Horisonten - her sammen med Thomas Pedersen, indehaver af Solartag. Foto: Brian Naver, Horisonten STU

Social bæredygtighed møder grøn udvikling

Stevns - 17. december 2020 kl. 06:05

Horisonten STU - der er en uddannelse for unge med særlige behov - har indgået en samarbejdsaftale med virksomheden: Solartag, der åbnede i Store Heddinge i sensommeren.

Aftalen går ud på, at Horisonten stiller sine elever til rådighed for Solartag, så de kan hjælpe virksomhedens håndværkere, når de er opgave. De vil f.eks. blive sat til at montere delene i de elementer, som Solartags håndværkere sætter op på tagene ude på byggepladserne.

Ifølge Horisonten findes der blandt eleverne nogle fingernemme unge, der gerne vil hjælpe med det praktiske arbejde.

»Det er en win win-situation, hvor håndværkerne, som monterer elementerne ude på byggepladsen, slipper for at samle delene til de færdige elementer og dermed kan fordybe sig i den håndværksmæssige del af arbejdet. For Horisontens unge er det meningsfuldt arbejde, som gør en forskel ude i samfundet«, hedder det i en pressemeddelelse.

Horisonten understreger, at for de unge gælder det især om at føle sig værdsat for deres indsats. Herudover er mange af dem meget optaget af at gøre en forskel for den grønne omstilling.

Indehaver af Solartag Thomas Pedersen er glad for ordningen:

- Det er vigtigt for os som firma at kunne bidrage til udviklingen af Horisontens unge. Det er vigtigt for mig at tage socialt ansvar. Mine medarbejdere er meget glade for Horisontens bidrag, da det letter mine medarbejders arbejde på byggepladserne, siger han.

Brian Naver er uddannelses- og praktikvejleder på Horisonten supplerer:

- Det giver så god mening. Vores unge vil gerne, og når de så også kan, som i dette tilfælde, så går alting op i en højere enhed, siger han.