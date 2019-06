Hanne Olsen har i 33 år været formand for Støtteforeningen Snurretoppen og dermed repræsenteret foreningen i Snurretoppens bestyrelse. Men efter en vedtægtsændring må hun forlade denne post - og det har fået støtteforeningen til at nedlægge sig selv.

Snurretoppens støtteforening nedlægger sig selv efter strid

Det kulturelle mødested på Stevns: Snurretoppen - der drives af frivillige kræfter og er hjemsted for såvel biograf, teater som koncerter - har mistet sin støtteforening. Det står fast efter, at både en ordinær og senest en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 11. juni enstemmigt besluttede at nedlægge foreningen. Kun bestyrelsen var mødt op til det afsluttende møde.

