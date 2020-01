Karsten Visby og Lars Honoré glæder sig over et større salg af biografbilletter og flere frivillige i husets arbejdsgruppe. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Snurretoppen sælger flere billetter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snurretoppen sælger flere billetter

Stevns - 12. januar 2020 kl. 07:26 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mødestedet Snurretoppen havde i den forgangne uge indkaldt den lokale presse til en orientering om det lokale kulturhus' almindelige tilstand med en status over året, der gik.

- Det går rigtig godt. Modsat så mange gange før er vi ikke i økonomisk uføre - vi svarer enhver sit, og regningerne bliver betalt til tiden, lød det optimistisk fra Karsten Visby, der sammen med Lars Honoré fra Snurretoppens styregruppe havde indkaldt til pressemøde.

På mødet kunne de to oplyse, at antallet af solgte biografbilletter sidste år steg med otte procent i forhold til året før. Det er andet år i træk, at der er fremgang, idet salget i 2018 lå seks procent højere end i 2017.

De to frivillige fra Snurretoppen kan ikke umiddelbart begrunde, hvorfor det er gået fremad - ud over, at det samme gør sig gældende på landsplan, og noget med, at Snurretoppen er blevet mere bevidst om at sætte de nye film på programmet så hurtigt som muligt.

Faste biograftider

En anden faktor, der kan spille ind, er, at Snurretoppen har indført faste spilletidspunkter. I dag vises biograffilm med undtagelse af sommermånederne torsdag-søndag kl. 14.00 og 19.30, og hver film programsættes typisk fire eller fem gange.

- Vi viser alle film fra Biografklub Danmark plus de uundgåelige nye film. F.eks. var det givet, at vi skulle have den nye Star Wars-film. Og når den næste Klovn-film kommer, bliver vi premierebiograf, hvilket forpligter os til at vise den hver dag i 10-12 dage, siger Karsten Visby.

Det kræver i sagens natur, at biografsalen er ledig og ikke booket til andre arrangementer. Her har Snurretoppens arbejdsgruppe strammet op de senere år og fastholder, at torsdag-søndag som udgangspunkt er forbeholdt biograffilm. Det henviser øvrige brugere - ikke mindst Spilledåsen, Stevns Teaterforening og Stevns Amatørscene - til ugens tre første aftener, hvor det kan være sværere at lokke publikum ud. Det går ikke altid helt stille af i huset.

- Biografdriften er det, der gør, at huset løber rundt økonomisk. De øvrige foreninger betaler næsten ingenting i husleje, og derfor er der grænser for, hvor mange biografdage vi har råd til at afgive, siger Lars Honoré.

Han tilføjer, at heldigvis er lokale fonde meget velvilligt indstillede, når Snurretoppen har brug for støtte - og nævner både Vaskerifonden, Lions Club, Stevns Brand Fond og Varelotteriet.

- Hertil kommer vores erhvervskunder, der hvert år køber et VIP-kort til 3000 kroner. Det giver adgang til én fribillet pr. biografforestilling, men uden den ordning ville vi have 70-100.000 kroner i underskud hvert år, siger Lars Honoré.

Flere yngre frivillige

Snurretoppen har i sine 34 leveår altid været baseret på frivillig arbejdskraft, og mens antallet af frivillige i flere år har været for nedadgående, glæder styregruppen sig over, at kurven nu er knækket. Aktuelt er der 44 i arbejdsgruppen, hvoraf omkring de 15 kan betjene det digitale filmapparat.

- Vi har det seneste år haft en stor tilgang af frivillige, og mange af dem er yngre mennesker på 35-45 år. I de første mange år bestod de frivillige hovedsageligt at ældre skolelærere, men nu oplever vi et generationsskifte, hvor flokken i dag er meget bredere sammensat, siger Lars Honoré.

Med en helt ny hjemmeside, der kom op at køre i denne uge, et tilbud om børnebio en lørdag formiddag om måneden og en operabio med et fast, stabilt publikum kører biografen således i smult vande. Dog er seniorbio nedlagt, da interessen for billige forestillinger om eftermiddagen har været faldende - ifølge Karsten Visby, fordi mange allerede havde set filmene, da de havde premiere.

Teknikken er blevet løbende udskiftet, og der er ikke aktuelt planlagt nye, større investeringer.

- Men vi ved, at i løbet af tre-fem år bliver der behov for udskiftninger af teknikken. Vi har ikke mulighed for at spare op i større skala, så til den tid bliver der igen brug for at trække på fondenes velvilje, siger Karsten Visby.