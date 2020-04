Snurretoppen har fået ny formand

Egentlig var det meningen, at skiftet skulle ske i forbindelse med Snurretoppens ordinære generalforsamling her i april, men den er som så mange andre udsat som følge af coronakrisen. Men da vedtægterne for mødestedet tilsiger, at bestyrelsen konstituerer sig selv, behøver formandsskiftet ikke at afvente generalforsamlingen.

Midt under Snurretoppens nedlukning under coronakrisen har egnens kulturelle mødested fået ny frontfigur. Efter fem år i formandsstolen har Bjarne Hendrichsen bedt om at blive afløst, og bestyrelsen har udpeget Lars Honoré som hans afløser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her