Snerydning og saltning sprængte budgettet

- I forhold til tidligere sætter vi ikke en masse penge af til vintervedligeholdelse, da det svinger meget fra år til år. Derfor blev vi for nogle år siden enige om, at tage pengene fra kassen, hvis der er en hård vinter, hvor der skulle bruges ekstra midler til saltning og snerydning. Og der har der så været i år. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er jo penge vi skulle bruge til formålet under alle omstændigheder, da vi ikke bare kan afholde os fra at rydde sne og salte vejene. Det er vi forpligtiget til. Derfor er det med sindsro, at vi må konstatere, at vi i år må til lommerne og hente penge i kassen, siger Flemming Petersen til DAGBLADET.