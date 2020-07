Stevns Klint Trampesti på strækningen mellem Bøgeskov Havn og Kulstirende. Ved pålandsvind slår bølgerne ofte helt op mod skrænten. Foto: Laila Alsted

Smuk, men svær vandretur på Trampestien

Stevns - 08. juli 2020 kl. 15:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Laila Alsted har sendt et sommerpostkort til redaktionen fra en gåtur på Stevns Klint Trampesti, som hun ikke glemmer lige med det første. Det er taget på strækningen mellem Bøgeskov Havn og Kulstirende, som hun visse steder opfatter som nærmest ufremkommelig.

- Det var svært at komme frem - enten fordi der er for smalt eller på grund af sten i mange forskellige størrelser, beretter Laila Alsted.

Det første - eller sidste - stykke af Trampestien forløber på stranden, der er fyldt med rullesten, og hvor bølgerne i pålandsvind nogle gange slår helt op til skrænterne. Det lykkedes dog for Laila Alsted og hendes veninde - der for nylig fyldte 80 år - at gennemføre turen.

- Det var en hård tur, men det kunne jo ikke nytte at give op. På vores vej kom vi forbi en strandet sejlbåd, der havde ligget på stranden længe - og da vi kom til det smalle stykke, hvor vi skulle balancere på en kridtkant, jokede jeg med, at min veninde skulle ringe til sin mand og få ham til at hente os i deres båd - fra søsiden, skriver Laila Alsted.

Hun bemærker, at turen gik forbi flere trapper, der går op til lodsejernes private grunde, men at der er skilte med Adgang forbudt. Derfor var det først muligt at komme tilbage til landevejen ved Kulstirende.

- Men smukt var det - dog blev vi snydt lidt af afstanden, idet vi gik retur til Bøgeskoven ad landevejen, hvor vi havde parkeret, tilføjer Laila Alsted.

Hun oplyser, at billedet er taget 14. august 2014. Men stien går stadig nede på forstranden, omend den er foreslået lagt op på skrænten i det fredningsforslag, som stadig ikke er færdigt behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet.