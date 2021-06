Smuk bygning snart under tag

Se billedserie Der var rejsegilde på Stevnshallen torsdag formiddag. Fotos: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Stevns - 04. juni 2021 kl. 17:48 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Den nye Stevnshals bygherre: Stevns Kommune havde torsdag formiddag inviteret til traditionelt rejsegilde med alt, hvad der hører sig til ved et sådant arrangement: Solen skinnede fra en skyfri himmel, og øverst på det nye byggeri var pyntet med flere grønne kranse og det rød-hvide Dannebrog. Taler blev der også holdt, og bagefter kunne de fremmødte forsyne sig med ristede pølser og kolde Cocio fra Pølsebrødet, som er en pølsevogn indrettet i et folkevognsrugbrød.

- Det er lige i sidste øjeblik med et rejsegilde, for snart lukker vi bygningen af. Men vi har grundet coronaen udskudt det så længe som muligt, så vi kunne få flere med til denne dag, sagde projektleder på byggeriet og ansat i Teknik og Miljø i Stevns Kommunes forvaltning Asger Olsen, da han bød velkommen.

Projektlederen benyttede lejligheden til at rose både det politiske udvalg: Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik (AET), de gode håndværkerne, arkitekterne Mangor & Nagel Arkitekter (som også stod bag Stevnsbadet), de rådgivende ingeniører Rønslev, rådgiverne HS Brunsgaard Laursen og ikke mindst entreprenøren: A/S Dansk Halentreprise - i daglig tale kaldet Dansk Hal - for et rigtig godt samarbejde, inden han gav ordet videre til udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K), som også roste samarbejdspartnerne for deres arbejde.

- Det ser virkelig godt ud - bedre, end jeg har kunne tænke mig til. Jeg er ikke i tvivl om, at I er ved at bygge en smuk bygning, der samtidig er praktisk, og som rigtig mange frivillige i fremtiden vil bruge deres fritid og energi på, lød det fra udvalgsformanden.

- Vores gamle Stevnshal har udklækket mange talenter. Nogle har endda vundet EM-, VM- og OL-medaljer. Så der er noget at leve op til for den nye hal, konstaterede Mikkel Lundemann, der glæder sig til at se det færdige resultat og til at videreudvikle udendørsområderne omkring den nye hal.

Også sagsarkitekt Lars Rath fra Mangor & Nagel Arkitekter fik ordet, og han glædede sig over opgaven med at få den nye Stevnshal til at spille sammen med Stevnsbadet.

Projektleder Asger Olsen kunne til Stevnsbladet oplyse, at budgettet på de 30,8 millioner kroner, som er afsat til projektet, ser ud til at holde, samt at byggeriet følger tidsplanen.

Han forventer, at den nye Stevnshal vil stå klar til indvielse omkring 1. december i år.