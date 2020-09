Modelfoto

Smittetrykket får et ordentligt nøk opad - flere arrangementer aflyses

Stevns - 22. september 2020 kl. 05:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste opgørelse over antallet af nye smittede med Covid-19 ser ikke godt ud for Stevns' vedkommende. Ved mandagens opgørelse, som Statens Serum Institut er afsender af, kan man se, at der nu har været 13 nye smittede på disse kanter, inden for den seneste uge.

Hvis man gør det op i antal bekræftede tilfælde per 100.000 borgere, så kryber Stevns godt op i tabellen og lander på et tal, der siger 57. Dermed lyser Stevns lige så kraftigt op i oversigtskortet over corona-situationen, som flere af kommunerne i og omkring København.

Der er dog flere kommuner, som har langt højere tal end Stevns, men tendensen er altså meget tydelig, at flere og flere smittede på Stevns, hvilket mandag gav tallene et ordenligt nøk opad, da det såkaldte incidens-tal næsten blev fordoblet hen over weekenden.

Flere aflysninger

Flere arrangementer er også blev aflyst de seneste dage.

I lyset af de seneste dages høje smittetal, og myndighedernes restriktioner, der begrænser deltagerantallet, aflyser Stevns Erhvervsråd deres Erhvervstræf '20, som de skulle have afholdt i dag tirsdag sammen med Stevns Kommune.

- Det er rigtig ærgerligt igen at måtte aflyse erhvervstræffet, men det vigtigste er, at vi får begrænset smittetallet. Vi ser frem til den dag - i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid - hvor coronaen har sluppet sit greb i Danmark, og vi igen kan invitere jer til Erhvervstræf, lyder det i en meddelelse fra det lokal erhvervsråd.

Åbent hus aflyst

Også den lokale efterskole er ude med en aflysning på deres store arrangement: der skulle have været afviklet på søndag: Efterskolerne dag.

Det er skolen dog ikke ene om, da det er Efterskolernes bestyrelse, som har valgt at aflyse Efterskolernes Dag på søndag som et fælles, landsdækkende, fysisk arrangement.

- Efterskolernes bestyrelse har grundet udviklingen smittetrykket valgt at aflyse hele arrangementet på landsplan. Vi er nu gået i gang med at finde andre løsninger, som vil være af digital art, hvor man kan være online, lyder det fra Tanja Barnekov Zacho, der er Gymnastikefterskolen Stevns' PR-ansvarlige.

Sundhedsdag aflyst

I dag tirsdag skulle Stevns Kommune og Mænds Mødesteder også have afviklet Sundhedsdag hos Mænds Mødesteder i Strøby. Sundhedsdagen er paradoksalt nok også aflyst grundet smittetrykket af den aggressive sygdom og myndighedernes anbefalinger i den forbindelse.

Informer gerne

Hvis din forening eller organisation har et arrangement, som er eller står over for at blive aflyst, så informer meget gerne redaktionen om det, så der kan blive informeret om det i vores Tid og Sted-spalte. Send en e-mail til stevns.red@sn.dk i den sammenhæng.