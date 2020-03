Den gratis online-koncert sendes fra Gaarden Studios, der er et nedlagt landbrug i Frøslev. Privatfoto

Smittefri jazzklub fra Stevns

Stevns - 22. marts 2020 kl. 11:32 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse coronatider er Danmark vendt på vrangen, og det er ikke ligefrem nemt at være udøvende, selvstændig musiker, når er kommende koncerter og jobs er aflyst eller i bedste fald udskudt.

Derfor har Jazzkollektivet lanceret Smittefri Jazzklub, som er Danmarks første online jazzklub.

Koncerterne streames direkte fra musikernes egne hjem og telefoner, og på søndag 22. marts kl. 18 sendes der fra Frøslev på Stevns.

Den gratis online-koncert sendes fra Gaarden Studios, der er et nedlagt landbrug, som guitarist Asger Søgaard Hajslund er ved at ombygge til et topprofessionelt lydstudie.

Når både musikere og publikum bliver hjemme, er det nemlig kun jazzen, der smitter. Men det er muligt for publikum at komme med ønsker til repertoiret for at skabe interaktion.

Lyt med på: www.facebook.com/jazzkollektivet

God live-oplevelse

En af initiativtagerne er pianist, komponist og iværksætter Frederik Flach:

- I disse tider er både oplevelsesøkonomien og de små selvstændige hårdt ramt. Jazzkollektivet passer ind i begge kategorier. Selv om vi har mange freelancemusikere tilknyttede, er vi kun en lille administration, som til daglig arbejder med en virkelig passionsdrevet start-up virksomhed med alt, hvad det indebærer, fortæller han og fortsætter:

- Hvis publikum kan lide musikken, kan de både støtte de enkelte musikere og konceptet på Mobile Pay ved at give en donation. Vi er klar over, at live-musik ikke er så nødvendigt som dagligvarer i disse tider, men vi vil gerne give en god live-oplevelse til de danskere, som har brug for lidt opmuntring, nærvær og god musik i denne svære tid, siger han.

Ungt jazzkollektiv

Jazzkollektivet blev grundlagt i 2016 som et fællesskab af Nordens dygtigste unge jazztalenter.

Musikernes ambitionen er at opbygge et fællesskab af unge danske jazzmusikere samlet under én platform og dermed støtte et spirende vækstlag og bidrage til, at unge talenter kan leve af deres musik.

Idéen har fra starten været at matche den helt rigtige besætning specifikt til det enkelte spillejob. Vi arbejder på at skabe en større sammenhængskraft mellem unge nordiske jazzmusikere og etablerer samspilskonstellationer på tværs af Øresund.

I 2020 har over 80 unge musikere tilknyttet sig projektet i både København, Odense, Aarhus, Malmö og Stockholm.