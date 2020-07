Bestyrelsesformand Karsten Pedersen (tv.) og havnefoged Leif Larsen står her ved lejecyklerne, som sejlerne har taget godt imod. Foto: Palle Christensen

Smilene breder sig i Bøgeskov Havn

Stevns - 07. juli 2020

Smilene breder sig i Bøgeskov Havn, mens sejlerhøjsæsonen nu er i fuldt flor. Flere nye tiltag gør den idylliske naturhavn på den stevnske nordkyst mere tiltrækkende for både sejlere og besøgende fra landsiden, og det gør arbejdet med at genopbygge og fremtidssikre havnen mere tilfredsstillende.

Sådan lyder den glade melding fra havnebestyrelsen i den lille perle på nordsiden af Stevns, hvor flere tiltag har forvandlet havnen fra at være nedslidt og lukningstruet til igen at være en attraktiv destination for lystsejlere og andre gæster.

- Senest har Stevns Kommune sat Klintebussen i gang med Bøgeskov som det nordlige ventepunkt. Det synes vi, er meget positivt, siger formanden for Foreningen Bøgeskov Havn: Karsten Pedersen.

- Vi finder det selvfølgelig helt naturligt, at Bøgeskov er med på busruten, men det er da under alle omstændigheder positivt, at Bøgeskov er med i tankerne hos beslutningstagerne, når der sættes tiltag i værk på turismeområdet, tilføjer han.

Havnefoged Leif Larsen nikker og smiler med. Han er glad for at kunne oplyse havnens gæster om områdets seværdigheder, og han sørger for at udstyre gæstesejlerne med køreplanen for Klintebussen, så de får mulighed for at nyde den nye gratis turistservice.

Cykler - og meget mere

En anden service, som gæstesejlerne nu kan nyde, er lejecykler fra Donkey.

- Ja, nu har vi fået cyklerne på plads på havnen, og sejlerne bruger dem, fortæller Karsten Pedersen.

- Systemet virker fint. Sejlerne bruger cyklerne til sightseeing på land, og til indkøb. Det er de glade for, supplerer Leif Larsen.

Og så glæder gæstesejlerne sig ellers over en uddybet havn, som kan besejles sikkert, nye og reparerede broanlæg, nye standere med landstrøm på broerne, gratis wi-fi, Corona-optimeret toilet-og bad-bygning, nye borde/bænkesæt, lånegrill og en vedligeholdesesstand, som har fået et par gevaldige nøk opad i den senere tid.

Positive rygter

Positive rygter cirkulerer nu i sejlerkredse. Det mærker Leif Larsen på antallet af henvendelser fra sejlere, som vil besøge havnen eller have en havneplads. Den igangværende sæson er også blevet skudt godt i gang. Ved udgangen af juni var antallet af overnattende gæstebåde 155 højere end samme tid i fjor.

- Vejret kan selvfølgelig vende udviklingen, hvis det udvikler sig uheldigt, sådan er det jo altid. Men som det ser ud nu, tegner sæsonen godt, fastslår Leif Larsen.

- Ja, og så får vi i Foreningen Bøgeskov Havn mod og ro til at gå videre med arbejdet med at fremtidssikre havnen - for det arbejde er jo langtfra afsluttet. Vi har store og nødvendige projekter på bedding, men det skal ikke forhindre os i at nyde, at vi er kommet godt i gang, siden foreningen købte havnen, siger Karsten Pedersen - med et smil.