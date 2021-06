Foto: Frederik Cederskjold

Smadret flaske brugt som våben i kvinders jalousidrama

Stevns - 08. juni 2021 kl. 14:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Retten i Roskilde har afsagt dom i en sag, hvor en 21-årig jaloux kvinde greb til rå og brutal vold af farlig karakter, som det lyder i paragraffen, der er dømt efter. Anklagemyndigheden har anket dommen, som blev på tre måneders betinget fængsel.

Jalousi er sjældent en frugtbar følelse.

Det må to kvinder, som sidste år i juli måned mødtes i en landsby uden for Store Heddinge, også sande. De mødtes således på ny i retten, hvor dommer og domsmænd ved Retten i Roskilde skulle tage stilling om en 21-årig kvinde havde slået bunden ud af en ølflaske og derefter slået eller kastet flasken i ansigtet på den kvinde, hun var jaloux på.

I anklageskriftet bliver handlingen betegnet som et legemesangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter.

Kvinden, det gik ud over, måtte da også på skadestuen for at få syet en flænge på venstre kind.

Overbevisende vidner

Dommer og domsmænd lagde stor vægt på, at vidnerne i sagen virkede troværdige og overbevisende. Og da deres forklaringer understøttes af de lægelige oplysninger i sagen, så mener dommer og domsmænd, at det er bevist, at den 21-årige har gjort som beskrevet i anklageskriftet.

Da de to kvinder stod tæt på hinanden, så begrunder retten sin beslutning om at dømme den 21-årige skyldig med, at hun må have vidst, at den anden kvinde kunne bliver ramt i ansigtet med den smadrede flaske.

Strafudmålingen blev sat i forhold til, at den dømte er ung og ikke tidligere er straffet samt, at hun i øvrigt har gode personlige forhold at henvise til. De lægger endvidere til grund, at handlingen virker som en spontan reaktion som følge af jalousi i forhold til en mand og den anden kvinde.

Dommen er anket

På den baggrund blev hun idømt tre måneders betinget fængsel, som altså ikke skal fuldbyrdes, hvis hun ikke begår noget strafbart i prøveperioden på et år, hvor hun er under opsyn af Kriminalforsorgen.

Desuden dømmes hun til 80 timers samfundstjeneste under samme forsorg og hun skal betale erstatning til den forurettede kvinde i sagen, hvis Erstatninsnævnet finder frem til dette.

Den 21-årige skal også betale sagens omkostninger.

Anklagemyndigheden har efterfølgende anket dommen med anmodning om en skærpelse af strafudmålingen. Derfor er sagen med byrettens dom nu sendt videre til landsretten.