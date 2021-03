Smadrede vindue til ventesal og lagde sig til at sove

Politipatruljen forlod stedet igen, da manden var kommet af toget, men et par timer senere måtte den samme patrulje af sted igen, hvor de tog manden med og sigtede ham for indbrud.

Den sigtede man erkender, at han knuste en rude i stationsbygningens ventehal med en stållægte, hvorefter han kunne komme ind i bygningen. Han gik rundt i ventehallen, i personalekøkkenet og i personalets opholdsstue, hvor han efter at have stjålet madvarer og kaffe for et mindre beløb lagde sig til at sove.