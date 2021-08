Foto: Erik Nielsen

Små drenge tog på udflugt fra sfo

Stevns - 13. august 2021 kl. 18:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

To drenge, der lige er startet i nulte klasse på Store Heddinge Skole, tog på første skoledag i onsdags væk fra skolens sfo på egen hånd, da de gerne ville hjem til den ene dreng og lege.

De to drenge blev således set gående på Stevns Landevej af en forbipasserende familie, der kommer kørende på hovedtrafikåren ind mod Store Heddinge. De tog kontakt til de små drenge, som ifølge et opslag på Facebook tydeligvis var kommet lidt på afveje.

Skoleleder Flemming Bødker Schaaf fra Store Heddinge Skole bekræfter, at skolen i onsdags havde en episode med to små drenge, der forlod skolen på egen hånd.

- En ansat i sfo'en så de to drenge pakke deres ting sammen og spurgte dem, hvor de var på vej hen. De fortalte, at de ville hjem til den ene dreng og lege. Det blev de gjort klart, at de ikke skulle, så de måtte pakke ud igen. Men lidt senere får skolen så besked om, at de to drenge er fundet af en forbipasserende på Stevnsvej, forklarer skolelederen, der er glad for, at der var nogen, som så de to drenge og reagerede på det:

- Gudskelov, at der er nogle voksne, som ser børnene på vejen og reagerer på det de ser. Vi har jo ikke hegnet skolen ind, og vi skal heller ikke have et hegn op. Vi har tilsyn med børnene, men ikke opsyn. Når man går i skole og sfo skal man lære, at her laver vi aftaler med hinanden, og forældrene skal også gøre deres børn klart, at de skal blive i skolen til de bliver hentet. Det har vi en fælles forpligtigelse til at børnene ved og efterlever.

Flemming Bødker Schaaf forklarer, at skolen har talt med forældrene og drengene, og han håber, at andre forældre vil tage en snak med deres børn om, at de ikke må forlade skolens område, når de er i skole og sfo.