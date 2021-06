Se billedserie Venstres miljøordfører Jacob Jensen blev modtaget af lokalformand Karsten Skov, borgmester Anette Mortensen og regionsråds- og folketingskandidat Jacob Panton Kristiansen. Foto: Henrik Fisker

Slamsagen ifølge Venstre: Løbet er ikke kørt endnu

Stevns - 10. juni 2021 kl. 17:30 Af Henrik Fisker

Borgmester Anette Mortensen tog venligt imod sin gæst, da han onsdag formiddag kørte ind på parkeringspladsen ved Bøgeskovhavn. Venstres miljøordfører Jacob Jensen kom direkte fra første vaccination mod corona i Holbæk og skulle efter besøget på Stevns videre til møde på Slotsholmen.

Men efter udvekslingen af høflige hilsener lagde borgmesteren anslaget til det, som var anledningen til hendes invitation til partifællen:

- I har lige sagt ja til at bygge Lynetteholmen, men så siger I samtidig ja til at pumpe en masse slam ud, hvor det skal klappes ned på bunden af Køge Bugt. Herfra kan det sive ind på kysterne og ødelægge det Natura 2000-rev, som ligger lige herude. Vi er end ikke blevet hørt om planerne og er nu henvist til at opponere mod noget, der er vedtaget, sagde Anette Mortensen.

Tirsdag var hun til møde i Kommunernes Kontaktråd (KKR), der er et forum for alle kommuner i Region Sjælland. Her havde Lolland, Køge og Vordingborg dagsordensat en temadrøftelse af det store projekt med anlæg af Lynetteholmen ved København - en kunstig halvø ud for Københavns Havn, hvor der skal dumpes 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam ud i Bugten.

I den sammenhæng nævnte borgmesteren fra Stevns sine og kommunens specifikke kritikpunkter i forhold til, at det er planen at dumpe enorme mængder bundslam i Køge Bugt - og at ingen berørte kommuner er blevet hørt i den sammehæng.

- Vi havde en lang og god debat om emnet. Og der var bred opbakning til, at vi skulle gå videre med en samlet, skriftlig kritik over for Christiansborg. Stevns Kommune bliver tovholder på at føre den fælles, skriftlige henvendelse ud i livet, forklarer Anette Mortensen.

Det var en overraskelse

Brevet var en del af den debat, der udspandt sig i strandkanten i Bøgeskoven onsdag formiddag. Her fremgik det, at det er kommet som en overraskelse for Jacob Jensen, at kommunerne rundt om Køge Bugt ikke er blev hørt om den folketingsbeslutning, som et bredt flertal godkendte i fredags.

- Nu må vi finde ud af, hvad der er lavet af undersøgelser om, hvilke miljøpåvirkninger det får. Løbet er ikke kørt endnu, for der skal først laves nye VVM-undersøgelser og gives de økonomiske bevillinger. Men rammen er sat, sagde Venstres miljøordfører.

Slam og havmølleparken

Jacob Jensen havde imidlertid en gulerod med til den stevnske borgmester:

- Jeg er opmærksom på, at I har en anden sag kørende for det samme område: nemlig planerne om at rejse kæmpevindmøller i Køge Bugt. Vi har stillet spørgsmål til miljøministeren, der bekræfter, at man kan lægge de to sager oven i hinanden, hvis de belaster det samme geografiske område. Så tæller de under ét. Min stille bekymring er, at havmølleparken er så stort et prestigeprojekt, at man ikke altid tager alle de hensyn, som man skulle tage, sagde han.

Det var en oplysning, som Anette Mortensen blev glad for at høre. Men da Jacob Jensen dernæst nævnte, at kommunerne fremadrettet vil få vetoret over for havmølleparker tættere end 15 kilometer fra land, blegnede smilet hos borgmesteren igen.

- Jeg blev først rigtig glad, men jeg blev lige så skuffet, da jeg læste, at det kun gælder »fremadrettet«. Hvordan kan I dog træffe sådan en beslutning, når vi reelt ikke kan gøre noget ved den som kommune? Nu flytter København al sit slam og alle sine vindmøller ned til os, sagde hun.

Frækt af København

Jacob Jensen fandt det »frækt«, at Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab) blot flytter sine problemer ud til nabokommunerne uden at spørge dem først.

- Helt oprigtigt er jeg meget bekymret for, om de store VVM-undersøgelser altid lever op til det, de skal. Energiministeriets folk er meget begejstrede for de høje møller, mens Miljøministeriets ansatte ofte er mere skeptiske, fordi de har nogle hensyn til naturen - f.eks. de store fugletræk - at tage. Jeg mener som udgangspunkt, at vindmøller er en god ting, men de skal stå de rigtige steder, sagde han.

Bekymringer i løvens hule

Besøget sluttede med, at Jacob Jensen lovede at tage de stevnske bekymringer med til miljøministeren - herunder at bede om en forklaring på, at de berørte kommuner ikke er blevet hørt, inden Folketinget besluttede det store anlægsprojekt.

Anette Mortensen takkede for besøget:

- Jeg er glad for, at vi har en direkte kontakt til både regionen og Christiansborg, som gør, at vi kan bære vores bekymringer ind i løvens hule, sagde hun.