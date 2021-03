Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slagsmål og uro i gaderne sendte flere politipatruljer til købstaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagsmål og uro i gaderne sendte flere politipatruljer til købstaden

Stevns - 19. marts 2021 kl. 11:10 Kontakt redaktionen

Klokken 19.45 torsdag aften fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe skabte utryghed omkring torvet i Store Heddinge, hvor de røg og larmede.

En patrulje kørte til stedet for at lave et tilsyn i forhold til forsamlingsforbuddet og for at dæmpe gemytterne.

Inden politiet nåede frem kom en ny anmeldelse om, at en større gruppe unge sloges foran Meny i Østergade. Nu blev flere patruljer sendt af sted mod Store Heddinge for at gribe ind. Men da politiet nåede frem, havde de unge forladt stedet.

Patruljerne kørte lidt i området, men fandt ikke frem til nogen personer, som kunne mistænkes for at have været indblandet i det anmeldte slagsmål.

Der var heller ingen melding om, at nogen skulle være kommet noget til. Patruljerne kunne herefter fortsætte til andre opgaver, og der kom ingen nye anmeldelser om uro i Store Heddinge torsdag aften.