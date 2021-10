Se billedserie Hvor og hvordan skytteforeningerne, der er tilknyttet skydebanen i Store Heddinge, er ikke afgjort endnu. Men der er sat ekstra midler af på budget 2022 til projektet. Det krvæer dog stadig, at skytterne finder nogle penge selv. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skytterne får tilbud om en bane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skytterne får tilbud om en bane

Stevns - 01. oktober 2021 kl. 14:29 Af Henrik Fisker og Erik Nielsen Kontakt redaktionen

De seks partier bag budgetforliget lægger nu op til at bilægge den betændte strid mellem de to skytteforeninger og Stevns Kommune om en fremtidig skydebane, der kan erstatte den nuværende i kælderen under den gamle Stevnshal - en bane, der i øjeblikket kører på dispensation og står til at blive nedlagt i løbet af 2022.

Konkret har forligspartierne imødekommet skytternes krav til kommunen om at finde pengene til "færdiggørelsen" af den kommende skydebane. I praksis har de to skytteforeningerne påpeget behovet for skudsikring, våbenskabe og en fast skillevæg.

Krav til skytteforeninger

Men tilsagnet fra forligspartierne kommer ikke uden betingelser. I forligsteksten hedder det således, at »aftaleparterne vil inden udgangen af 2022 færdiggøre det sidste rum i hallen, enten som skydebane eller alternativt som multibane.

Aftaleparterne er enige om, at rummet anvendes som skydebane, såfremt der inden udgangen af 2021 er etableret en ny, fælles skydebaneforening (paraplyorganisation), og såfremt denne nye forening har opnået den nødvendige, supplerende finansielle støtte fra fonde m.m., så skydebanen kan færdiggøres i 2022. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil det sidste rum i hallen blive færdiggjort som multisal til glæde for hallens øvrige brugere«.

Med budgetaftalen slår forligspartierne fast, at skytteforeningerne selv må rejse de nødvendige midler, der ligger ud over kommunens tilsagn, for at gøre skydebanen færdig. Samtidig kræver kommunen, at de to skytteforeninger inden nytår har dannet en ny forening, som kommunen kan forhandle med, og som har mandat til at indgå en aftale. Dette kan ses som en reaktion på nogle politikeres irritation over, hvad de oplever som skiftende meldinger fra skytterne omkring en kommende skydebane.

Tilbud - ikke ultimatum

De politiske krav kan - alt efter temperament - læses som et ultimatum til skytteforeningerne med en direkte trussel om, at skydebanen risikerer at ende som en multisal for alle den nye hals brugere, såfremt skytterne ikke inden nytår har dannet en ny forening med forhandlingsret og dernæst selv skaffer den øvrige finansiering til færdiggørelsen af skydebanen.

Men udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) foretrækker at kalde forligsteksten et tilbud til skytterne:

- Nu har vi opfyldt deres krav til færdiggørelse af hallen, og herefter ligger bolden hos dem. Vi har sat en deadline for, hvornår vi forventer at modtage et svar. Det er jo ikke noget urimeligt krav, at vi skal have en modpart fra starten - det burde vi nok have krævet fra starten. Vi ønsker blot et svar på, om de er i stand til at rejse deres andel af økonomien bag skydebanen. Alternativt er vi klar med en multisal til brug for alle hallens foreninger - det er nogle meget attraktive kvadratmeter, som vi taler om, siger udvalgsformanden, der håber på "en vis form for begejstring" fra skytteforeningerne.

Han tilføjer, at forligspartierne med udspillet til skytterne ønsker at sende et signal:

- Vi vil ikke efterlade en ufærdig hal til den nye kommunalbestyrelse. Derfor siger vi, at skydebanen skal stå klar inden udgangen af 2022, understreger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Kunsten at tale sammen

Alle seks partier i budgetforliget står bag udspillet til skytteforeningerne - også Sejer Folke (EL), der gik til budgetforhandlingerne med et direkte krav om en håndsrækning til skytterne.

- Det har jeg fået. Skytterne havde disse tre krav til kommunen, og det har vi opfyldt. Derfor mener jeg også, at de burde kunne se sig selv i den budgetaftale, der er indgået. Det er en god løsning, der er fundet. Det allervigtigste i den sammenhæng, det er, at vi evner at tale sammen, siger han.

Line Krogh Lay (R) afviser, at aftalen er udtryk foret ultimatum.

- Der har været forkerte forventninger til, hvad der skulle laves i forhold til, hvad der reelt er indgået af aftaler. Jeg mener, at vi nu kommer med en kæmpe håndsrækning til at komme videre, og hvis skytteforeningerne ønsker det, så kommer der en skydebane. Men hvis det på den anden side viser sig, at det går i vasken, så bliver de afsatte penge ikke spildt, men brugt på nogle andre foreningsaktiviteter i forbindelse med hallen, siger hun.

Bjarne Nielsen (V) supplerer:

- Før man kan indgå en aftale, er det vigtigt, at vi stiller nogle rimelige krav til hinanden. Og hvis skytteforeningerne er interesserede, så må de også tage et medansvar. Jeg mener, at der nu er opstillet nogle tydelige forventninger til hinanden. Og det er måske det, der har manglet hidtil, understreger han.

Vi er tættere på målet

Hos Store Heddinge Skytteforening afventer bestyrelsen stadig en officiel henvendelse fra kommunen om budgetaftalens tekst om skydebanen:

- Vi kender kun sagen fra de sociale medier og pressen, da vi en uge efter offentliggørelsen af budgetforliget stadig ikke har hørt noget officielt fra kommunen. Det undrer os, da man da skulle tro, at politikerne havde lyst til at fortælle os de gode nyheder, siger Steffen Olesen, der er medlem af bestyrelsen.

Sagen blev drøftet på bestyrelsens møde tirsdag aften, men der var enighed om at afvente en officiel henvendelse fra kommunen, før foreningen udtaler sig.

- Personligt tænker jeg, at vi er kommet tættere på målet, og det er da positivt, at kommunen nu er indstillet på at betale for skudsikringen, våbenskabene og skillevæggene. Det er da en stor indrømmelse. Så jeg er optimist og tror på, at der nu er skabt mulighed for at nå et resultat, siger Steffen Olesen.

Han er dog skeptisk med hensyn til de tidsfrister, som kommunen spiller ud med:

- I praksis har vi kun få måneder til at rejse op mod to millioner kroner. Udgangspunktet har været, at kommunen, skytteforeningerne og sponsorer skulle finde hver en tredjedel, men reelt ved vi ikke, hvor mange af kommunens penge, der er øremærket til skydebanen, siger han.