I en multisal må der højst skydes med kaliber 22, men de lokale skytter ønsker muligheden for at gå højere op. Modelfoto: Per Christensen

Skydebane ved Stevnshallen placeres i særskilt bygning

Sagen om en ny skydebane til erstatning for den eksisterende under Stevnshallen har taget en ny drejning. På novembermødet i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET) - der er fagudvalg for byggeriet af en ny sportshal i Store Heddinge - droppede politikerne overvejelserne om at indrette skydebane som en del af multisalen i den nye hal. I stedet er det nu planen at opføre et råhus uden for hallen og lade brugerne selv aptere det til skydebane, dvs. indrette det med de nødvendige faciliteter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her