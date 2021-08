Skydebanen i kælderen under Stevnshallen kører på lånt tid og dispensation, men forhandlingerne om dens afløser er tilsyneladende gået i hårdknude. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skydebane sparket til hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skydebane sparket til hjørne

Stevns - 31. august 2021 kl. 14:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I sidste uge udsendte Store Heddinge Skytteforening en pressemeddelse med overskriften: »Stevns Kommune opgiver skydebanen i den nye Stevnshal«.

- Det var helt tilfældigt, at ét af vores medlemmer fik øje på den konklusion, da han læste referatet af AET-udvalgets møde 18. august på kommunens hjemmeside. Ingen har ulejliget sig med at fortælle os i skytteforeningerne, at et flertal i udvalget har besluttet ikke at arbejde videre med at etablere en skydebane i den nye Stevnshal. Men udvalget ser jo helst, at der var nogen skytteforeninger på Stevns.

Sådan lyder den bitre kommentar fra Per Sejer, der er formand for Store Heddinge Skytteforening og dens 85 medlemmer. Sammen med Stevns Skytteforening med knap 200 medlemmer kæmper han for en ny skydebane til erstatning for den nuværende i kælderen under den gamle Stevnshal, der efter planen skal rives ned næste år efter, at den nye hal tages i brug til december.

De to skytteforeninger udgør tilsammen den største gruppe af brugere i Stevnshallen - både målt på antallet af medlemmer og ugentlige timer, understreger Per Sejer.

- Vi har hen over det seneste år holdt tre-fire møder med kommunen, men vi er ikke kommet ud af stedet. Men for nylig havde vi en fælles dialogmøde, hvor det blev aftalt, hvilke emner vi i fællesskab skulle arbejde videre med. Udvalget har stillet store krav til os, som vi har arbejdet hårdt for at opfylde. Det har vi gjort, men det har udvalget nu afvist, siger Per Sejer.

Ifølge ham var skytteforeningernes forventning, at kommunen skulle indrette det såkaldte råhus, så de kunne opfylde de lovmæssige krav. Det drejer sig om basal skudsikring, skillerum ud til opholdslokalerne samt en støbt betonboks til våben og ammunition.

- Skytteforeningerne kommer selv til at investere mellem halvanden og to millioner kroner til indretning oveni, så vi mener ikke, at det er for meget forlangt, at kommunen i en ny sportshal giver os samme vilkår som andre sportsforeninger. Vi har nu fået det svar, at vores ønsker vil løbe op i 2,5 millioner koner - hvor har kommunen mon det tal fra, spørger Per Sejer.

Sætter sin lid til valget

Han sætter nu sin lid til, at det kommende kommunevalg vil ændre på den politiske velvilje over for skytteforeningernes ønske.

- Det kan derfor ikke komme som en overraskelse for flertallet i AET-udvalget, at skytteforeningerne hen imod det kommende valg vil sætte alle sejl for i fremtiden at få lige så gode forhold til at dyrke vores idræt, som alle de andre sports- og idrætsforeninger får i den nye Stevnshal. Heldigvis er der gode stærke kræfter hos blandt andre Enhedslisten, Nyt Stevns, Dansk Folkeparti og mange andre, der vil arbejde for at opfylde borgernes og skytternes ønsker, igennem dialog, tillid og ærlighed, hedder det i pressemeddelelsen fra de to skytteforeninger.

K: De fordrejer sandheden

Men flertallet i Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget afviser, at det med afvisning af skytteforeningernes forslag har valgt at droppe skydebanen i den nye Stevnshal. Det slås entydigt fast i et fælles læserbrev fra de fire politikere, der på udvalgsmødet sagde nej til udspillet fra skytteforeningerne.

- Jeg undrer mig over den voldsomme retorik, som skytteforeningerne lægger for dagen. Når de hævder, at vi har droppet skydebanen, er det pænt sagt at fordreje sandheden. Det er ikke det, som vi har meldt ud til skytterne. Vi har sagt nej til det konkrete projekt, som de foreslået - dels fordi det bliver betydeligt dyrere, end vi har budgetteret, dels fordi skytteforeningerne ønsker 100 procent uafhængighed fra resten af Stevnshallens aktiviteter med selvstændig indgang, egne toiletter og køkkenfaciliteter, uopsigelig brugsret og fuld råderet for udleje. Det ligger langt fra ideen om hele det foreningsfællesskab, som den nye hal bygger på. Men det er ikke det samme, som om at vi opgivet skydehallen, siger udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

Han har ikke for nuværende noget bud på, hvad løsningen på sagen ender med at blive.

- Det er vigtigt at fortsætte med konstruktive forhandlinger. Den nuværende skydebane kører på lånt tid og dispensation, og det er ikke en løsning at renovere den. Derfor skal vi finde en løsning, som alle parter kan se sig selv i, siger udvalgsformanden.

EL: Med til budgetsnak

Sejer Folke (EL) var på udvalgsmødet uenig i beslutningen om at afvise skytteforeningernes forslag:

- Det er rimelige krav at give dem samme betingelser som de øvrige brugere af hallen. Og de lovmæssige krav skal naturligvis overholdes. Jeg ser deres forslag som en bruttoliste, som der kan forhandles om, og derfor har jeg taget ønsket om flere penge til en skydebane med til budgetforhandlingerne. Jeg håber, at det kan medvirke til, at vi finder en løsning på den strid, der er opstået. Lige nu virker det, som om parterne taler sig længere væk fra hinanden, og det skal vi have ændret på. Men det nytter ikke, at flertallet af udvalget stemmer nej til en skudsikring, så skydebanen rent faktisk kan bruges til sit formål, siger han.

DF: Respektløst

Dansk Folkeparti er ikke repræsenteret i AET-udvalget, men har alligevel en klar holdning til spørgsmålet. I en udtalelse fra partiets spidskandidat Martin Henriksen hedder det, at «der skal være plads til skytteforeninger i Stevns Kommune«.

- Det er beklageligt, at kommunen med De Konservative, Socialdemokratiet og De Radikale i spidsen har valgt ikke at leve op til de løfter, som man i processen har givet til skytteforeningerne, og det hænger overhovedet ikke sammen med noget som helst, at de førnævnte partier ikke engang gider at orientere foreningerne om deres beslutning. Det er så respektløst. Det undrer mig, at der er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har så lidt forståelse for den kultur, der er omkring en skytteforening - især når man i øvrigt tænker på hvor udbredt bl.a. jagt og medlemskab af en skytteforening er på Stevns. Det er en del af vores lokale kultur, udtaler Martin Henriksen.