Sidste sommer viste formanden for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening: Tim Warner samt erhvervschef Thomas Christensen, hvor Store Heddinges nye skulpturpark og legeplads skal anlægges. Foto: Henrik Fisker

Skulpturparken tager form

Stevns - 27. maj 2018 kl. 10:27 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte opsigt, da Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening sidste forår præsenterede sine planer om en skulpturpark og en legeplads i Store Heddinge for at fremme bosætning, turisme og det lokale forretningsliv. Og det gav debat i form af læserbreve i aviserne, da Kommunalbestyrelsen i juni sidste år kvitterede for ideen med at bevilge 500.000 kroner til projekt Liv og Handel i Store Heddinge. Både skulpturer og legeplads skal efter planerne opføres på det kommunale græsområde ved Kronhøjvej tæt på Nettos parkeringsplads.

Nu begynder planerne så småt at tage form. På sit seneste møde frigav Arbejdsmarkeds-, Erhverv- og Turismeudvalget de første 100.000 kroner fra budgettet til at skyde projektet i gang, skriver DAGBLADET Stevns.

Charlotte Mannstaedt har siden februar været projektleder for Liv og Handel i Store Heddinge efter, at den først ansatte projektleder sprang fra. Sidste sommer var forventningen, at såvel skulpturparken som den tilhørende legeplads skulle stå klar til sommerferien i år. Den tidsplan kan ikke overholdes, men Charlotte Mannstaedt håber og tror, at legepladsen relativt hurtigt kan komme på plads.

- Vi har holdt to workshops med mindre børn for at høre deres ønsker til, hvad legepladsen skal indeholde. Der kom rigtigt fine inputs, og nu er opgaven at få ønskerne opfyldt, så de æstetisk indgår i en helhed med projektets øvrige dele: skulpturparken samt de påtænkte bord og bænke-sæt med grill, siger Charlotte Mannstaedt, som netop nu er ved at indhente tilbud på den del af opgaven.

Sideløbende med dette arbejde er der nu iværksat et såkaldt Open Call til kunstnere, der kunne tænkes at være med at udforme de 10 kalkskulpturer, der skal placeres på det grønne område. Under overskriften: Klint, Kridt og Fossile Krapyler er tanken, at kunstnere fra såvel Danmark som Sverige og Norge inden 15. juni skal give hver deres bud på en skulptur, der visualiserer Stevns Klint. De kunstnere, der udvælges, vil blive inviteret til Stevns i sensommeren, hvor skulpturerne skal udformes.