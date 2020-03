Skriv dine tanker om livet under coronalkrisen ned og send dem til Østsjællands Museum, lyder opfordringen fra museumsinspektør Berit Stage. Foto: Østsjællands Museum

Artiklen: Skriv dagbog under krisen

Skriv dagbog under krisen

Nedlukningen af samfundet under coronakrisen er højst usædvanlig og griber voldsomt ind i de allerfleste danskeres hverdag. Derfor bliver disse uger interessante at studere for eftertiden, og det er præcis, hvad Østsjællands Museum gerne vil bidrage til.