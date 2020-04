Dorte Ritz Nissen foran Strøbyskole tirsdag morgen, hvor lærerne mødte ind. Foto: Anders Kamper

Skolerne vil være helt klar

Stevns - 14. april 2020

Stevns: I en måned har parkeringspladsen ved Strøbyskole været helt tom, men mandag formiddag var der atter en smule liv, da lærerne en efter en ankom for at forberede sig på den skolestart, der er første skridt i genåbningen af Danmark.

Fra bilerne kom lærerne slæbende med tasker og poser med det materiale, der skal til for at starte undervisningen igen, og de kom med smil om munden og et »god morgen«.

Skolechef Dorte Ritz Nissen var der selvfølgelig også efter en påske, hvor en del af tiden er gået med at forberede sig selv, skolen og de ansatte på en anden hverdag end den, der gjaldt indtil 11. marts.

Det er nye tider nu, og fredag morgen kommer alle klasser fra 0. til 5. Her vil de blive inddelt i to grupper, som skal være sammen hele dagen og uden at komme i nærkontakt med de andre klasser og grupper.

- Som det ser ud nu, så vil det lige passe med de lokaler, vi har, at vi kan dele klasserne. Nu skal lokalerne så forberedes til det, og der er en masse andet praktisk, der skal på plads de kommende dage, så vi er klar, fortæller Dorte Ritz Nissen.

Skolen vil have fokus på, at de mindste elever vil få en så god start og hverdag som muligt under nye rammer, for det bliver noget helt andet at gå i skole den kommende tid.

Strøbyskole starter kl. 8.15 og slutter kl. 12.15, og derefter er der skolefritidsordning for de elever, der ønsker og har behov for det, og her skal der tilmelding til, så der kan afsættes de rette ressourcer med lærere og pædagoger.

Skolebussens køreplan skal også justeres, så den kan komme gang mere end normalt for at bringe elever hjem.

- Nu starter vi, og så ser vi. Det bliver noget andet nu, men vi skal sørge for, at eleverne for en god hverdag.

Hellere være klar

På rådhuset ser formand for Børn, Unge og Læring, Steen S. Hansen (S), frem til, at skolerne åbner igen.

- Vi vil hellere være klar til at starte end at være usikre, og derfor er det endt med fredag. Måske er det et forsigtighedsprincip, men vi skal ikke forcere tingene i denne situation, og forældrene skal være sikre på, at de ting, der skal være klar, er klar, siger Steen, S. Hansen.

- Jeg håber, at skolerne er klar fredag. Der har været arbejdet på det før påske, over påsken og nu er der nogle dage mere, så de skal nok være der. Men derfor vil der jo altid være en flig af noget uanset, hvor godt man er forberedt. Vi er forberedt, og nu kan vi lære af de andre skoler, der åbner onsdag og torsdag. Vi arbejder videre med det og justerer, hvis det skal til, siger udvalgsformanden, der fortæller, at de Radikale og Enhedslisten ekstraordinært er blevet indlemmet i Økonomiudvalget, hvor snakket er gået om åbningen af skoler af dagsinstitutioner.

Steen S. Hansen kan godt forstå, hvis forældre er bekymrede over at sende børn i skole af frygt for at blive smittet med corona.

- Det kan jeg, men børnene er ikke forsøgskaniner. Man kan bare ikke åbne Danmark igen, før børnene kan blive passet. Mange forældre har været presset den seneste måned med at få deres eget arbejdsliv til at hænge sammen med to eller tre børn hjemme, der skulle undervises. Jeg har selv arbejde hjemme og siddet sammen med min kone, og det kræver en helt anden arbejdsdisciplin at gøre det, når man ikke har kollegaer omkring sig at sparre med. Hvis der så også er børn, så er det svært.

- Hvis man er bekymret eller synes noget ikke er, som det burde være, så skriv eller til ring til forvaltningen eller en politiker, så kan spørgsmålet blive besvaret med det samme. Nogle vil holde deres børn hjemme fredag, men jeg er sikker på, at det vil vise sig, at der er styr på det på skolerne. Det vigtigste er, børnene nu kommer i skole i nogle rammer, hvor der er optimeret så meget på sikkerheden som muligt. Det bliver anderledes, men det bliver det for os alle. Hverdagen, vores arbejdsliv, skoleliv, børnepasningsliv og familieliv er forandret. Alt er jo sat på pause nu, siger Steen S. Hansen.

- Jeg er tryg ved de anbefalinger, der kommer fra myndighederne, og hvis man er det mindste syg, så skal man blive hjemme - det er klart, siger han.