En nu 17-årig dreng fra Stevns er idømt betinget fængsel for at true to lærere på en lokal skole. Foto: Erik Nielsen

Skoleelev dømt for at true to lærere med grov vold

Stevns - 12. oktober 2021 kl. 12:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

“Jeg henter en kniv og kommer og stikker dig!” Den udmelding og flere andre har ført til, at en nu 17-årig dreng er blevet dømt for at true sin klasselærer og en lærer fra ledergruppen i en skole på Stevns. Det var en overophedet situation, der 21. maj i år udspandt sig på en af de stevnske skoler. En elev fremsatte således trusler på livet over for både sin klasselærer samt en lærer fra ledergruppen.

"Jeg kommer og smadrer jer!", og "Jeg henter mine venner og så kommer jeg og smadrer jer", som blev trumfet med ordene "Jeg henter en kniv og kommer og stikker dig - jeg ved hvor du bor!".

Sidstnævnte var direkte henvendt til læreren fra ledergruppen.

Tilståelsesag Den 16-årige dreng, der i september fyldte 17 år, erkendte sig over for anklagemyndighed og byretsdommeren i Roskilde skyldig i tiltalen, hvorfor sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Anklagemyndigheden havde begæret ubetinget fængsel eller en betinget dom, hvor den dømte skal efterkomme en en eventuel afgørelse fra det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn.

Med henvisning til, at han har erkendt sig skyldig, og at tilståelsen støttes af de opklysninger, der i øvrigt blev fremlagt i retten, så fandt dommeren ham skyldig. Retten har lagt vægt på, at den tiltalte har truet to personer, samt grovheden af truslerne.

Ikke tidligere straffet Der er også lagt vægt på, at den 16-årige ikke er tidligere straffet.

På den baggrund blev den skoleeleven straffet med betinget fængsel i 30 dage, som ikke blive ført ud i livet, hvis han holder sig fra at gøre andre strafbare ting et år fra dommen faldt 30. august.

I den sammehæng skal han være under tilsyn af Kriminalforsorgen og den dømte skal desuden efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Den dømte betaler også sagens omkostninger.

Hverken den dømte eller anklagemyndigheden har inden for fristen anket dommen, som derved står ved magt.