Dorte Ritz Nissen er skoleleder på Strøbyskolen. Hun har haft nogle travle dage. Privatfoto Foto: Nicolai Gamsbøl-Havmand

Send til din ven. X Artiklen: Skoleder fra coronaramt skole forstår godt bekymringen: Kom til os og spørg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleder fra coronaramt skole forstår godt bekymringen: Kom til os og spørg

Stevns - 30. november 2020 kl. 16:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Dorte Ritz Nissen, der er skoleleder på Strøbyskolen, har haft travlt med at koordinere corona-hjemsendelser de senere dage. Senest er der sendt tredje årgang hjem mandag formiddag, og den sidste forældre er netop blevet informeret, da hun kontakter sn.dk.

I onsdags sendte hun ottende årgang hjem. Søndag var det sjette årgang, og nu er det så tredje årgang.

- Tredje årgang er hjemsendt resten af ugen. Men det er da lidt bekymrende, at det nu er konstateret i alle afdelinger, og jeg kan godt forstå, at der også har bredt sig en bekymring i personalegruppen. Jeg tænker da også, hvor meget mere kigger vi ind i, da det går lidt stærkt med smittetallene lige i øjeblikket, siger skolelederen til sn.dk.

Hun peger på, at det er i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, at beslutningerne om hjemsendelse bliver truffet.

- Det er dem vi lytter til, og de har indtil videre rådet til, at sende de enkelte årgange hjem. Jeg ser, at jo yngre eleverne er, jo mere ustyrlig er situationen i forhold til at kontrollere smittekæderne. Børnene kan jo mødes på kryds og tværs til spejder og i hallen lige så snart de har forladt skolen, forklarer Dorte Ritz Nissen, der har brugt enormt mange kæfter på at få styr på corona-situationen på Strøbyskolen de senste dage.

Hvad vil du sige til dit personale, hvor der også er begyndt at indfinde sig en bekymring for situationen?

- De skal ikke vente med at komme og sige til. Der kan være mange årsager til at være bekymret, og der er hele tiden mange spørgsmål, som man skal søge svar på. Kom til os. Spørg din nærmeste leder. Vi har også holdt nogle eksra info-møder i den her tid, da der hele tiden opstår nye spørgsmål, som det kan være svært at svare på skriftligt. Så kom til os, svarer skolelederen på spørgsmålet om bekymringen i personalet.

relaterede artikler

Corona på Hotherskolen - to klasser sendt hjem 29. november 2020 kl. 10:38

Strøbyskolen hjemsender tre klasser 26. november 2020 kl. 13:12

To klasser sendt hjem fra friskole 16. november 2020 kl. 17:23