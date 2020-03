Sådan så det ud ind til i går eftermiddags på Strandvejen ved Strøby. Alle fartbegrænsnings-skilte var pillet ned og stjålet. Nye skilte er nu sat op på ny. Foto: Stevns Kommune

Skilte-tyve stjal fartbegrænsningen på farlig vej

Stevns - 26. marts 2020 kl. 14:49 Af Erik Nielsen

»Vi spekulerer ærlig talt på, hvad der foregår i Stevns lige for øjeblikket. Nogle synes det er i orden, at smide affald, hvor det passer dem, og nu er det åbenbart også blevet smart at stjæle vores vejskilte.«

Sådan skrev Stevns Kommune i en opdatering på deres Facebook-side onsdag, efter seks vejskilte på Strandvejen med hastighedsbegrænsningen 60 kilometer i timen var forsvundet.

- Jeg ved ikke præcis, hvornår tyveriet har fundet sted, men vi har været ude at sætte nye skilte op allerede i går, da vi heldigvis havde dem på lager. Jeg behøver vel ikke at sige, hvor farlige situationer, det kan skabe, når man fjerner anvisningerne for hastighed - særligt på en såkaldt 2+1-vej, som er smal, og som går lige forbi campingpladsen, hvor der normalt er mange børnefamilier, siger Thomas Bahnsen Jensen til DAGBLADET.

Han er leder af Vej og Materielgården i Stevns Kommune.

- Det virker ikke som drengestreger, men nærmest som en koordineret aktion. Hvis det gentager sig, så kan det være, at vi bliver nødsaget til at male fartbegrænsningen på vejen i stedet for. Det er ikke sådan at løbe med, siger Thomas Bahnsen Jensen, der har meldt tyveriet til på politiet.

Som kommunen formulerer det i opslaget på deres Facebook-side;

»For det første er det er ualmindelig dumt, for det andet er det farligt for andre og for det tredje så er det anmeldt til politiet.«

Hvis man har set noget, så kan man derfor give politiet et tip herom.

Som en borger skriver i kommentarfeltet på Facebook:

»Skiltene er nemlig vigtige - der er stadig mange der kører 80 kilometer på 50 kilometer i timen strækningen - hvilket gør færdslen farlig herude og det er utroligt at det endnu ikke er sket en ulykke - hilsen en beboer fra Strandvejen.«

Eller som det lyder fra en anden bruger:

»Jeg gætter på unge med for meget tid eller gamle bilister, der er irriterede på hastighedsbegrænsningen. Men ingen af delene er i orden. Hvis nu det er unge mennesker, der har gjort noget dumt kunne de måske sætte skiltene op igen og håbe på, at kommunen så dropper politianmeldelsen.«