Skatten falder ikke i 2022

Stevns Kommune vil også næste år opkræve 26,0 procent i kommuneskat. Det indstiller et stort flertal af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, som på sit møde næste torsdag skal førstebehandle næste års budget.

Dermed ser det ud til at ligge fast, at sidste års skattestigning på 1,0 procentpoint står ved magt mindst et år mere. Sidste år skrev partierne bag budgetaftalen ind i forligsteksten, at såfremt der skulle opstå et økonomisk råderum til det, var de villige til at se på, om skatten kunne sænkes igen i 2022.

- Men det råderum er ikke kommet. Ingen i Kommunalbestyrelsen er interesseret i at opkræve en højere skatteprocent end nødvendigt, men pointen er, at det gør vi heller ikke. Der er brug for hver en krone, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Hun henviser til anbefalingerne, som forvaltningen i klar tekst gav politikerne på et budgetseminar, som blev holdt for nylig. Her slås det fast, at økonomien i 2022 ser fornuftig ud, men at der allerede fra 2023 og i årene frem er udsigt til stigende underskud på balancen. Derfor lægges der også i overslagsårene - dvs. 2023 til 2025 - op til uændret skat.

- Vi vedtager kun budget og skatteprocent for ét år ad gangen, men udgangspunktet er, at skatten hverken stiger eller falder, siger Anette Mortensen, der understreger, at det er den nyvalgte kommunalbestyrelse, som næste år skal fastsætte niveauet for kommuneskatten.

Problematisk økonomi

En af de usikre faktorer i spillet om skatten er størrelsen på det kommunale anlægsbudget. Det har i en årrække ligget højt, men blev sidste år sænket til omkring 52 millioner kroner i 2021. I et regneeksempel opgør forvaltningen, at selv hvis det lander på 40 millioner kroner om året - og mindre er næppe realistisk - vil det kræve en stort kassetræk i årene fremover på mindst 140 millioner kroner i perioden 2022-25. Det efterlader kun én mulighed, hvis man ikke vil hæve skatten yderligere, nemlig en »prioritering inden for eksistende udgiftsniveauer«, hedder det i forvaltningens oplæg.

- Økonomien er på lidt længere sigt problematisk og betyder, at vi kommer til at tage område for område og gå det minutiøst igennem og spørge os, om vi kan gøre det smartere, siger borgmesteren.

I 2022 lægger hun imidlertid op til et status quo-budget.

- Det vil komme ligne det niveau, som vi kender i år. Det betyder samtidig, at hvis der er ønske fra nogen om nye udgifter, skal de modsvares af besparelser på andre områder. Det er ligesom i ethvert husholdningsbudget, at hvis man vil have en større bil, kan det være nødvendigt at spare på de røde bøffer og rødvinen fredag aften, siger Anette Mortensen.

Ro i maven

I Økonomiudvalget stemte to partier: Nyt Stevns og Dansk Folkeparti imod, at skatten fastholdes på 26,0 procent næste år. Umiddelbart efter budgetvedtagelsen følger den kommunale valgkamp, og her skal borgmesteren og de øvrige partier bag det kommende budget ud at forsvare, at skatten forbliver uændret.

- Det tager jeg fuldstændigt med ro i maven. Hvis man ser på det stigende antal ældre med plejebehov i de kommende år, giver det sig selv. Jeg vil hellere fastholde den nuværende skatteprocent end at sige til vores ældre medborgere, at der ikke er råd til at give den pleje, som de forventer. Vi har i løbet af denne valgperiode givet tillægsbevillinger på 40 millioner kroner til socialområdet for bare at følge med udviklingen og uden at forbedre servicen. Så de, der vil have skattenedsættelser nu, må meget gerne anvise, hvor de vil finde besparelser på op mod 40 millioner om året. Der er intet flødeskum at skære af, siger Anette Mortensen.