Modelfoto

Skattefordel ved udlejning af sommerhuse forbedret igen

Stevns - 20. januar 2021 kl. 06:10 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Sommerhusudlejere kan se frem til ekstra penge i kassen. Et bredt politisk flertal blev i 2018 enige om at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning fra 21.400 til 40.000 kroner. Det fradrag bliver nu forhøjet endnu engang, så danskerne kan tjene op til 42.700 kroner skattefrit ved at udleje sommerhuset i 2021.

Læs også: Feriehusudlejer presset af massivt salg af sommerhuse

Det vil sige, at de første 42.700 kroner i lejeindtægter vil være skattefrie for sommerhusejerne.

Beregninger fra Feriehusudlejernes Brancheforening viser, at et hus til udlejning genererer en øget omsætning på 300.000 kroner om året i lokalsamfundet i form af indkøb, besøg på museer, restauranter med videre, så det er ikke uvæsentligt, hvad udlejningskapaciteten er. En kapacitet, der i løbet af sidste år gik væsentligt ned, da der har været et stor udskiftning i ejerkredsen af sommerhuse sidste år, og erfaringen hos de lokale udbydere af sommerhuse er, at nye ejere i mindre grad har tendens til at leje deres nyerhvervelse ud.

2021 ser ud til at blive endnu et rekordår i feriehusbranchen, som i mange tilfælde spår fulde huse i de mest populære ferieuger. Hos DanCenter oplever man særlig stor interesse for påske- og sommerferie, hvor bookingerne aktuelt er op mod tredoblet i forhold til samme tid sidste år.

- Den store efterspørgsel betyder, at vi formentlig endnu en gang kommer til at melde udsolgt i de mest populære ferieuger i påske- og sommerferien. Husene går som varmt brød allerede nu, og det er derfor afgørende, at vi får udvidet kapaciteten af feriehuse til udlejning, så vi ikke står med den samme udfordring år efter år, siger Kim Holmsted, der er administrerende direktør hos Dan Center og formand for Feriehusudlejernes Brancheforening.