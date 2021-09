Kun Thomas Overgaard (S) var fraværende, da Kommunalbestyrelsen havde næste års budget til førstebehandling torsdag aften. I hans sted var Mogens Hansen mødt for socialdemokraterne. Foto: Erik Nielsen

Skat i fokus under budgetdebat

Stevns - 03. september 2021 kl. 14:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Torsdag aften var forvaltningens budgetforslag for næste år til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen, og helt som forventet blev forslaget sendt videre til politisk forhandling. Under debatten var det tydeligt, at det stadig er sidste års skatteforhøjelse på én procent, som fastholdes på næste års budget, der skiller forligspartierne samt SF fra Nyt Stevns og Dansk Folkeparti.

De politiske forhandlinger om næste års kommunale budget er godt i gang, og frem til mandag 20. september klokken 10 kan partierne sende deres ændringsforslag til budgetforslaget, som blev sendt videre efter en politisk førstebehandling ved Kommunalbestyrelsens møde torsdag aften.

Forvaltningens oplæg tager udgangspunkt i en uændret kommuneskat på 26 procent, som blev en realitet ved sidste års budgetvedtagelse for budget 2021, og som en forligskreds bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Enhedslisten stod bag. Nyt Stevns og Dansk Folkeparti var således ikke med, da de ikke ville lægge navn til landets største skattestigning på et procentpoint.

Intakt opbakning Budgettalerne ved den politiske førstebehandling torsdag aften samt den efterfølgende debat viste, at der fortsat er opbakning til sidste års skatteforhøjelse blandt forligsparterne, der stadig står skulder ved skulder om den beslutning, og der lægges derfor op til en uændret skat på 26 procent i 2022.

Både Nyt Stevns og Dansk Folkeparti lagde i deres budgettaler op til, at skatten burde sættes ned. Og som det kan ses i en anden artikel i dagens avis, så har det nu allerede fået den konsekvens, at Dansk Folkeparti har forladt forhandlingerne, da gruppeformand Varly Jensen mener, at borgmesteren og flertalsgruppen har spillet ud med et ultimatum.

SF var torsdag blevet repræsenteret i Kommunalbestyrelsen ved Jan Jespersen, som har forladt Enhedslisten. Men som han sagde i sit oplæg:

- Vi er glade for de udmeldinger, der er kommet indtil videre, og vi vil bære nogle grønne forslag ind i forhandlingerne.

Og dermed bakker både Enhedslisten og SF op om at bibeholde skatteprocenten. For som Enhedslistens Sejer Folke sagde i sin budgettale:

- Vi siger ja til at fastholde skattesatserne uændret til næste år. Vi mener ikke, at det er realistisk at forhøje skatteprocenten endnu engang efter den forhøjelse, som vi fik igennem sidste år. På den anden side mener vi, at det vil være fuldstændigt uansvarligt at sænke skatten. Med den økonomi som Stevns Kommune har, vil det betyde en massakre på velfærdsområderne, hvis skatten sænkes.

En fejlvurdering Gruppeformand Mogens Haugaard fra Nyt Stevns mener, at situationen frem mod sidste års skattestigning opstod efter to-tre års budgettering med penge, som kommunen ikke havde - og heller ikke fik igennem udligningsreformen.

- Det var en fejlvurdering på over 30 millioner kroner, som flertalsgruppen efterfølgende blev enige om at reparere på med en skattestigning, som tydeligvis var den socialdemokratiske model, sagde han i sit oplæg:

- Vi er stærkt forundrede over, at vi allerede på budgetseminaret midt i august blev gjort opmærksom på fra borgmesteren, at skatten bliver uforandret. Det havde vel været naturligt, at vi først havde sat os i det politiske maskinrum og talt om mulige forligsløsninger. Og særligt uforståeligt er det, når vi har en Venstre-borgmester. Men vi anerkender, at der føres socialdemokratisk politik i Stevns Kommune - det er der tydeligvis et flertal for, lød det fra gruppeformanden fra Nyt Stevns, hvorefter han proklamerede, at hans parti ønsker skatten nedsat til 25,25 procent i 2022.

S-blåstempling At Nyt Stevns altså ikke ønsker at sænke skatten med hele den ene procent, som forligspartierne hævede den med sidste år - men kun 0,75 procent - tolkede den socialdemokratiske gruppeformand Henning Urban Dam i den efterfølgende debat derhen, at Nyt Stevns nu anerkender, at der sidste år var brug for en skattestigning for at få budgettet til at hænge sammen.

- Det må da være dagens nyhed, som han konkluderede.

Mogens Haugaard lod dog forstå, at Nyt Stevns kun vil sænke skatten til 25,25 procent og ikke til 25,00, da man ønsker at være imødekommende i forhold til en forhandling.

- Der er to ting i det. Vi imødekommer jer en lille smule på skatten, men man skal samtidig forstå, at det altid er sværere at sænke forbruget end sætte det op, sagde han.

Ingen valgflæsk Bjarne Nielsen holdt Venstres budgettale. Her lod han tydeligt forstå, at der ikke er plads til det store valgflæsk,.Venstre vil, som et ansvarligt parti, tage sin del af ansvaret for at få tingene til at hænge sammen uden at skære i de store velfærdsområder.

- Allerede sidste år kiggede vi ind i den store krystalkugle. Det var et bevidst, men også et nødvendigt valg, og derfor kunne vi også i år tidligt melde ud, at der ikke ville blive rørt ved skatten. Der bliver brug for hver en krone, for Venstre ønsker at bibeholde den kurs, der har været lagt i den her valgperiode. Og hos Venstre tror vi faktisk, at folk godt vil betale lidt mere for at bevare det serviceniveau, som vi har i dag, frem for at skulle acceptere besparelser på flere kerneområder, lød det fra Venstre-manden.

Den Konservatives gruppeformand mente heller ikke, at der i år er plads til dyre valgløfter. Mikkel Lundemann Rasmussen forklarede:

- Vi kommer ikke med en lang palet af dyre valgønsker. Vi kommer derimod med tre fokuspunkter: grønne investeringer, en økonomi i bedre balance og hårde prioriteringer for anlægsønsker. Grønne investeringer, fordi det giver mening for vores kommende generationer, men også for vores økonomi, sagde han.

Grønt og socialt Den grønne linje var gennemgående også hos de radikale i forhold til næste års budget.

- Vi ønsker med grøn, økonomisk og social ansvarlighed at stikke kursen af for fremtiden. Og vi skal se langt - ikke kortsigtet. Det skader vi kommunen ved at gøre, begrundede Line Krogh Lay sit oplæg til de kommende budgetforhandlinger med, da hun indledte sin budgettale i forlængelse af Henning Urban Dams tale.

Han havde også netop slået på, at det kun er med de langsigtede løsninger, at kommunen kan bygges op.

- Det er vanskeligt, men overkommeligt, som han konkludlerede efter han havde rost det brede politiske samarbejde i flertalsgruppen i de forgangne fire år.

1,6 milliard prioriteres Borgmester Anette Mortensen (V) pegede i sit oplæg til førstebehandlingen af næste års budget på, at man skal prioritere 1,6 milliard kroner.

- Meningerne er mange. Men jeg ved, at vi alle tager opgaven på os, sagde borgmesteren.

Hun pegede også på, at det ikke var på grund af en politisk forbrugsfest, at det var svært at få enderne til at hænge sammen. Sidste år så forligspartierne sig nødsaget til en skattestigning, som nu bibeholdes som en uændret skat i næste år.

- Tværtimod, så er årsagerne hovedsageligt kommunens demografi, ændringer i vores budgetgrundlag og pres på dele af vores overførselsudgifterne. Derfor har flertalsgruppen også allerede meget tydeligt meldt ud, at et realistisk budget for 2020 indeholder den nuværende skatteprocent, hvis vi ikke skal skære i vores nuværende velfærdsniveau, konkluderede borgmester Anette Mortensen.